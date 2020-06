EUs handelsavtale med Brasil er klimafiendtlig

Forrige tirsdag stemte underhuset i det nederlandske parlamentet ned Mercosur-avtalen, en avtale mellom EU og Mercosur-landene (Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay). Begrunnelsen for å stemme ned avtalen var at det kom til å senke kravene til landbruk, skape urettferdige konkurransevilkår og at det er mangel på krav om vern av regnskogen i avtalen.

Mercosur-avtalen er en klimafiendtlig avtale. Siden Bolsonaro ble valgt som president i Brasil har ulovlig avskoging økt med 66 prosent. Det hugges i snitt ned regnskog på størrelse med en halv fotballbane i minuttet. 80 prosent av dette går til kvegdrift, og Mercosur-avtalen skal øke nettopp import av storfe til EU. Dette vil føre til ytterligere avskoging.

Regnskogen er en ufattelig viktig ressurs. Her bor en sjettedel av verdens arter. Når vi kutter ned regnskogen betyr det slutten for tusenvis av verdens dyre og -plantearter. I tillegg er regnskogen hjem til mange av Sør-Amerikas urfolk, som presses ut av områdene de bor i på grunn av avskoging. Til sist vil avskogingen føre til en massiv akselerasjon av klimaendringene, ettersom enorme mengder karbondioksid slippes ut når skogen forsvinner.

I tillegg skal avtalen bidra til mer eksport av maskiner og sprøytemidler fra EU til Mercosur. Når europeere skal gå inn på andre kontinenter og forandre på måten man driver landbruk, minner det i beste fall om mislykkede solidaritetsprosjekter fra 80-tallet.

I tillegg til at avtalen er fiendtlig både mot miljøet og urbefolkningen bidrar den også til å svekke landbruket både i EU og Mercosur. Avtalen presser Sør-Amerikanske bønder til å måtte produsere mer, samtidig som den presser EUs landbruk til å måtte senke standarden. I tillegg fører økt industrialisering av landbruket til tap av urfolks tradisjonelle måter å drive landbruk på, og økt avhengighet av import fører til at selvforsyningsgraden synker.

Mercosur-avtalen kommer, om den blir inngått, til å få store konsekvenser for både urfolk, miljøet og landbruket. Ungdom mot EU støtter landene som stemmer ned avtalen.