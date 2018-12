EUs fjerde jernbanepakke

Det knytter seg stor spenning til hva som blir resultatet når Stortinget snart får denne saken til behandling. Om den blir vedtatt, betyr det at privatisering og anbudsutlysing av norske jernbanestrekninger blir permanent så lenge vi er medlemmer i EØS.

Vi har hørt om mange dårlige erfaringer for passasjerer og ansatte etter privatisering av jernbaner i England og Sverige. Gjøvikbanen ble utlyst på anbud etter at regjeringen i 2015 hadde vedtatt full oppsplitting og anbudskonkurranse om norske jernbanestrekninger, og Bane Nor (NSB) fikk anbudet da denne banen ble utlyst. Den har fungert uten spesielle vanskeligheter.

Men det blir store prinsipielle og demokratiske forskjeller om EUs 4. jernbanepakke blir en del av EØS-avtalen. Da kan verken regjering eller storting forandre jernbanepolitikken, da må vi ut av EØS-avtalen for å kunne forandre politikken.

Annonse

LO-forbundene Lokomotivmannsforbundet og Norsk Jernbaneforbund er klare motstandere av jernbanepakka. De er mot fri konkurranse om jernbanestrekningene, og svært skeptiske til at Stortinget skal overlate viktige deler av styringen med norske jernbaner til EU-organer, noe som også innebærer at kontrollen med jernbanenes sikkerhet overlates til EU.

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har uttalt at innføring av Jernbanepakke 4 vil øke jernbanenes sikkerhet. Det kommenterer lederne i jernbaneforbundene Jane B. Sæther og Rolf Ringdal slik: «Nei, vi kan ikke stole på slike uttalelser», og Ringdal legger til at det vil være uansvarlig å gi fra seg suvereniteten over jernbanesikkerheten.

Ap har vedtatt å gå mot EUs 4. Jernbanepakke, og Sverre Myrli som er samferdselspolitisk talsperson i Ap, uttalte i juni i år: «Vi er en forsvarer av EØS, og de fleste direktivene slutter vi oss til. Men av og til må vi sette foten ned.»

Det er bra! Men det er fortsatt uavklart om Ap vil slutte seg til kravet om at EUs 4. Jernbanepakke skal behandles etter Grunnlovens § 115 som krever tre firedels flertall i Stortinget når det avstås suverenitet.

Hvis ikke Ap og KrF går inn for å bruke § 115 i denne saken, vil det være helt avgjørende for å få flertall mot jernbanepakka at KrF stemmer med de rød/grønne.

Her er det altså flere store spenningsmomenter, også i denne saken beror svært mye på KrF.