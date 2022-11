Lagmannsretten har rundt fire uker til å finne ut av saken. Vil den å sette seg opp mot makta?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nei til EU har saksøkt staten for brudd på Grunnloven. Dette fordi Stortinget brukte kun vanlig flertall, framfor tre-fjerdedels flertall ved tilslutningen til EUs energibyrå Acer og energimarkedspakke tre.

Dette synet støttes av Sp, SV og Rødt. KrF stemte i sin tid også imot og Frp går nå imot energimarkedspakke fire.

Ingen har tidligere reist sak direkte mot et Stortingsvedtak. Nei til EU måtte først ta en runde i rettsapparatet for å få lov. Høyesteretts flertall sa til slutt ja, mot sterk motstand fra Staten og regjeringsadvokaten.

Høyesteretts avgjørelse betyr at Lagmannsretten må ta stilling til innholdet i den myndighet Acer og EU-kommisjonen i realiteten er tildelt, og ikke nøye seg med å slå fast at Stortinget handlet riktig. Rettssystemet må være Grunnlovens uhilda voktere.

Sentralt i rettsbehandlingen står en drøfting av hva som er mer enn lite inngripende knyttet suverenitetsavståelse. I tillegg til energimarkedspakke tre har Norge senere sluttet seg til ytterligere fire forordninger og energimarkedspakke fire er under behandling.

Dette betyr mer avståelse av myndighet. Skal aktuelle direktiv og forordninger vurderes i en sammenheng eller begrenses til kun vedtaket om energimarkedspakke tre slik regjeringsadvokaten vil?

Høyesteretts betenking til Stortinget om EUs jernbanepakke fire åpner opp for en samlet vurdering. Stortinget visste når de tilsluttet seg Acer at det kom flere nye forordninger og at en ny energimarkedspakkepakke var foreslått i EU.

Regjeringsadvokaten, Statnett, NVE og RME som er Acers og EUs representant i Norge, gjør det samtidig til et hovedpunkt at Acer ikke bestemmer strømpris.

Men Acer går imot tiltak som hindrer fri strømflyt og får dermed avgjørende betydning for pris. EUs energiunion kan ikke realiseres hvis regjeringer legger kjelker i veien for markedet. Derfor måtte energiminister Aasland spørre RME om veiledning når han ville regulere vannmagasinfylling og regulering av krafteksport.

Eksportkabler og børsomsetning med utgangspunkt i høyeste gasspris er virkemidler for energiunionen. Regningen betales av Europas folk og ved at norsk industris konkurransefortrinn med lavere strømpris nulles ut. REC Solar er et eksempel.

Politikere sier selv de er handlingslammet, og EU-kommisjonens leder sier at markedet ikke fungerer.

Den fjerde energimarkedspakka griper allerede inn i Norge. Acer treffer vedtak på grunnlag av denne i hele EU, også der vi har mellomlandsforbindelser. Statnett og RME tilpasser seg fortløpende energiunionens regelverk og bidrar til at de folkevalgte fratas makt bit for bit.

Ei uke i retten var en god skolering for en hobbyjurist og synliggjorde at den politiske kampen for å ta tilbake nasjonal styring med strøm og kraft blir stadig viktigere.

Lagmannsretten har rundt fire uker til å finne ut av saken. Vil den å sette seg opp mot makta?