Europeisk Ungdom ønsker å fjerne norsk landbruk

Kajsa Kirkhus skrev 28. oktober 2020 i Nationen om hvordan et EU-medlemskap vil styrke norsk landbruk. Vi er enige i mange ting, Kajsa. Beklageligvis er norsk landbruk i tilbakegang, dessverre svekkes distriktene og fraflytting er et problem. Et medlemskap i EU vil ikke styrke norsk landbruk - det vil drepe norsk landbruk.

I 1972 og 1994 hadde vi folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Heldigvis stemte vi nei begge gangene. Norge hadde ikke vært gjenkjennelig i dag hvis vi hadde blitt medlem i EU den gang, og vi ville ikke hatt igjen betydelig med landbruk i Norge.

Kirkhus sier at nei-siden kommer til å påstå at distriktene kommer til å dø ut med norsk EU-medlemskap. Dette er helt korrekt. Det å bruke urbanisering som et argument hvor Norge sammenlignes med Finland blir spesielt når det er flere faktorer som spiller inn enn bare medlemskap i EU.

Kirkhus ramser også opp flere land som Norge bør sammenligne seg med, men nevner ikke det mest naturlige landet å sammenligne Norge med. Nabolandet vårt Sverige er et fint eksempel på at distrikter og EU-medlemskap ikke er forenlig.

Jeg stolt over norsk landbruk, og det er derfor jeg kjemper imot at Norge skal bli medlem av EU. Vi produserer kjøtt med høy kvalitet, lite bruk av antibiotika og god dyrevelferd. Dessverre lever vi i et samfunn hvor pris settes foran kvalitet, som betyr at norske matvarer vil ha problemer med å konkurrere på det indre marked.

Dette vil føre til krav om mer import av kjøtt med større mengder antibiotika. Dette er problematisk også forhold til klima og gjør det vanskeligere for Norge å sikre bærekraftig kjøttproduksjon og selvforsyning av norsk befolkning.

Kirkhus ramser også opp en del problemstillinger det norske landbruket opplever i Norge. Herunder distriktspolitikken som føres med dagens regjering. Senest i oktober var Kirkhus ute og fridde til ulv i norsk natur som leder i Hamar og omegn Unge Venstre.

Dette må være definisjonen på å møte seg selv i døra. Norge hadde fint klart å opprettholde distriktene og være foruten EU-medlemskap hvis vi hadde hatt en regjering som ikke systematisk bygger ned landbruket.

Unge Venstre og Kirkhus presenterer heller ingen konkret politikk for hvordan de ønsker å føre god distrikspoltikk i neste stortingsperiode. I førsteutkastet til Unge Venstre sitt stortingsvalgprogram er det heller ingen positiv landbrukspolitikk, men utallige kutt til bønder som driver husdyrproduksjon.

Europeisk Ungdom må også slutte å bruke EU som et synonym på internasjonalt samarbeid. Det å slutte seg til en superstat i Brussel er ikke internasjonalt samarbeid, det er gi opp norsk suverenitet. Ja-siden må klare å se forbi EU, og se samarbeid i et mer globalt perspektiv.

Norsk landbruk er kanskje det beste i verden, og det kan vi takke alle som stemte nei til EU i 1994 for. Jeg er utrolig takknemlig, og det norske landbruket må styrkes i kommende stortingsperiode. Senterungdommen ønsker en realistisk og bærekraftig landbrukspolitikk, som innebærer realistiske lønninger for bønder og et levende bygde-Norge som gjør at folk vil bosette seg der. Og selvfølgelig uten medlemskap i EU.