Europeisk samarbeid = norsk velstand

Mens det råder kaos i Storbritannia grunnet utmeldingen av EU, er det paradoksalt mange stemmer i den norske debatten som ønsker å følge Storbritannias sjanglete fotspor. Det virker som om at forestillingsevnen til venstresiden har sviktet ettersom det nå skal utarbeides alternativer til EØS-avtalen. Det verste oppi denne suppa er venstresidens mangelfulle forståelse for at EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser som bidrar til verdiskapning i landet vårt.

Kronargumentet for EØS-avtalen har vært at den sikrer eksportindustrien markedsadgang i EU. Det er ikke uten grunn til at dette argumentet ofte trekkes frem i EØS-debatten. Åtti prosent av norsk eksport går til EU og over seksti prosent av vår import kommer derfra.

Norske arbeidsplasser sikres ved at Norge får adgang til det indre marked, som er verdens største marked med over 500 millioner mennesker. Dersom adgangen til verdens største marked innskrenkes vil trolig industriene langs kysten og rundt om i Norge oppleve nedgang.

Kanskje det mest åpenbare å gjøre i disse dager er å se til Storbritannia. Over bekken sliter politikerne med å komme til enighet om hva et ikke-medlemskap i EU skal være. Det er dog ikke det verste.

Det som er mest prekært er det store svarte hullet av usikkerhet som rokker ved det britiske samfunnet. Uforutsigbarheten skaper ringvirkninger helt ned på individnivå: utredninger fra Brexit-prosessen viser at en løsere tilknytning til EU betyr svakere økonomi.

Zoom tilbake til Norge. Skal vi begynne å tukle med EØS-avtalen har vi prydeksempelet på hvordan det vil utspille seg. Samtidig vil det å vende ryggen til EU utvilsomt redusere norsk eksport og føre til at vi mister arbeidsplasser.

Videre, dersom vi tror på britisk utredning, vil også brutto nasjonalprodukt bli mindre. Vi er avhengige av å selge det som produseres i Norge til utlandet. EØS-avtalen gir oss muligheten til dette.

Vår eksport oversettes til verdier i Norge i form av arbeidsplasser og en befolkning som er kjøpesterk. Det å tenke at norske næringer vil få samme tilgang til verdens største marked uten EØS-avtalen viser til mangel på reell forestillingsevne.

EØS-avtalen må hegnes om. Oppfatningen at norsk økonomi overlever uten tilgang til EU-markedet er feil. Norge løper et maraton for økt verdiskapning, full sysselsetting og høy levestandard.

Uten hjelp av EØS-avtalen kommer vi aldri i mål. Derfor virker det fullstendig ulogisk å skyte oss i foten og tro at vi kan krysse målstreken. Europeisk samarbeid er en forutsetning for økt norsk velstand i tiden fremover.

Så lenge vi ønsker mer velferd og økt livskvalitet, kan ikke Norge vende ryggen til EU.