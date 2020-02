Europabevegelsen må klare å ha en ryddig debatt

Samme dag, i samme avis, går Fredrik Mellem hardt ut og sier at partier som gratulerer Storbritannia etter Brexit er grunnen til at det er krig i verden. Europeisk Ungdom må gjerne mene at debatten er polarisert, men da burde de ha skamvett nok til å se hvordan de selv bidrar til polariseringen.

Les innlegget fra Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen her:

Europabevegelsen har i årevis demonisert EU-motstanderne sine og karikert oss som mindre intelligente, kunnskapsløse og til tider direkte rasistiske og nasjonalistiske. Dette innlegget er bare den siste i en lang rekke hvor ja-siden forsøker å ilegge oss meninger vi ikke har.

Det er ikke Senterpartiet som er grunnen til at det er krig i verden. Det er urovekkende at dette må understrekes overfor en bevegelse som påstår de vil styrke demokratiet. EU har selv bestemt at det skal være mulig å forlate EU uten å ty til våpen. Det er ikke en krigserklæring å forlate unionen. Unionen står derimot for en økt militarisering av Europa, noe som gjør militær nedrustning enklere utenfor EU. Likevel skal jeg ikke falle for fristelsen å skrive at EU er grunnen til at det er krig i verden. Slikt hever jeg meg over.

Les også: Kok i topplokket

Annonse

Gustavsen mener det blir langt for stor vekt på ideologi i nei-bevegelsen når vi argumenter mot et Norsk EU-medlemskap. Når vi har medlemmer fra Frp til Rødt kan man vell trygt si at disse har forskjellig ideologisk standpunkt, likevel møtes de i nei-bevegelsen for å diskutere. Dette er det motsatte av polariserende.

Derimot mener jeg EU-debatten blir polarisert når Fredrik Mellem og andre fra Europabevegelsen gir partier som er mot EU skylden for krig. Vi kunne håpet at dette var tatt ut av kontekst og et uheldig sitat, men når Mellem svarer i Nationen, ikke bare for å understreke, men utdype hvordan han mener Sp bidrar til krig kan vi ikke gjøre annet enn å miste troen på Europabevegelsens evne til å være en meningsbærende organisasjon.

Les også: I Europabevegelsen luker vi i vårt bed

Jeg må si ifra når Mellem forsøker å polarisere debatten, spesielt når ungdomsbevegelsen hans etterlyser en mer opplyst debatt.

Det er bra at Europeisk Ungdom står opp imot moderorganisasjonens oppgulp, men vi ser hvordan Europabevegelsen flytter debatten. Bare to dager senere deler Europeisk Ungdom en kronikk av Bernt Hagtvet som går langt i å sammenligne norske EU-motstandere med “nasjonalsjåvinister”, “pro-nazister” og “Franco-lignende nasjonalkonservative”. Dette flytter grensen for den anstendige EU-debatten.

Vi lar oss ikke true, ei heller mobbes til taushet. Vi ønsker en saklig debatt basert på fakta. Vi tar vår del av ansvaret, nå er det på tide at de gjør sin del.