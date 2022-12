EU styrer strømmen vår

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

De har myndighet gjennom RME (Regulerings Myndighet Energi), fordi det er RME som skal følge med på hva norske politikere gjør. Norge er nærmest maktesløse i spørsmålet om strømprisene. Grindheim sier at det ikke er tilfelle, det er i beste fall naivt.

I begynnelsen av september 2022 uttalte kommisjonspresident Ursula von der Leyen seg slik: «De skyhøye strømprisene avdekker nå begrensningene ved vårt nåværende design for elektrisitetsmarkedet. Det er ikke lenger egnet til formålet. Det er derfor vi, Kommisjonen, nå arbeider med både nødtiltak og en strukturell reform av elektrisitetsmarkedet».

De som reagerte på denne uttalelsen var flere av kraftspekulantene, hvis EU går inn for å få ned prisene, skaper det uforutsigbarhet for markedsaktørene og deres fortjenestemuligheter.

Det er slik elektrisitetsmarkedet har blitt med en slik liberal politikk er det spekulantene som er med å styre, fordi de har både penger og makt, og med sannsynligvis en utstrakt lobbyvirksomhet. Det skal være fri flyt, og det er markedet som har blitt den nye «Herren».

Grindheim skriver: «ACER har ingen myndighet over hvordan vi i Norge styrer våre kraftresursser, og om vi skal bygge strømkabler til andre land eller ikke. Det er opp til våre politikere og offentlige myndigheter å bestemme».

Hvis dette stemmer, da hadde ikke energiminister Aasland behøvd å spørre RME om å begrense eksporten tidligere i høst for at vannmagasinene skulle fylles før vinteren. RME er Acer sin forlengede arm i Norge, og de påser at vi gjør som Acer vil. Det er til og med fremsatt advarsler fra enkelte EU-land hvis Norge begrenset eksporten av vannkraft, advarslene kommer fra våre naboland, Sverige, Finland og Danmark. Og ikke nok med det, ESA følger med!

De høye strømprisene er høye fordi EU har «sauset» sammen både gassprisene og priser på strøm. Ved utregning av strømprisen, så er det slik at strømmen vil gå dit som prisen er høyest, og det er alltid den billigste tilgjengelige produksjonen som blir produsert. I 2021 er det en økning på 30% i krafteksporten sett i forhold til de siste 5 årene, grunnet de to nye kablene som ble tatt i bruk i 2021.

De flerårsmagasinene av vann vi har i Norge er beregnet på norske forhold og norsk industri, det skal det fremdeles være. Å gå i kompaniskap med Acer er rett og slett en suverenitetsavståelse, og det er Acer som setter premissene.