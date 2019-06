EU styrer med folkets støtte

Når valget omsider var over kunne vi konkludere med seier for liberale, miljøaktivister og EU-tilhengere. To av tre folkevalgte i Europaparlamentet ønsker å gjøre EU sterkere og vil gjøre Europa bedre rustet til å håndtere de mange grenseløse utfordringene vi står ovenfor. To tredeler er imidlertid ikke nok for nei-siden i Norge, når de selv står på mindretallet sin side.

Forrige uke var Reidun Heggen, leder for Ungdom mot EU, i Nationen med en kritikk av overnasjonaliteten i EU. Selve premisset for innlegget var at de folkevalgte i Brussel mangler mandatet til å gjøre det de ble valgt til å gjøre. Det er en merkelig påstand, spesielt når EU selv var hovedsaken for dette valget.

Heggen har imidlertid et viktig poeng. Hun har rett når hun påpeker at det er de som har engasjert seg mest i spørsmål knyttet til EU som gjorde det best i valget forrige måned. Det har en ganske enkel forklaring; Europeere har tillit til EU og ønsker et sterkere og et mer samlet Europa. Når Heggen kritiserer overnasjonaliteten i EU, så stiller hun seg selv på mindretallet sin side i Europa; og stiller seg selv dessverre på side med personer som Marine Le Pen og Viktor Orbán.

Siden EU har vært dannet har det vært en vedvarende konflikt over hvem som skal sitte på makten; de folkevalgte i Brussel eller regjeringssjefene i medlemslandene. Vi på ja-siden vil skape et sterkere og mer demokratisk EU. Det er helt legitimt å være uenig i det, men da er det et problem at vi ikke får være med i den store diskusjonen.

Jeg skulle gjerne sett at Reidun Heggen selv kunne stilt på listen til SV til Europavalget forrige måned, kanskje med valgprogrammet foreslått av Fredrik Mellem i Morgenbladet. Kanskje vi kunne sett videoer av hun mane til kamp mot sosial dumping for Europaparlamentet, eller lest innlegg i avisen fra folkevalgte Reidun Heggen i Brussel om hva hun og de andre fra Norge gjør for å løse klimakrisen. Den muligheten har vi ikke; for vi har verken stemmerett eller representanter. Det ønsker vi i Europeisk Ungdom å gjøre noe med.