Stange skriver at flyktningpolitikken vår er tilknyttet, men ikke styrt av EU. Det stemmer rett og slett ikke.

Alle asylsøkere som kommer til et Schengen-land må få asylsøknaden sin behandlet i det første Schengen-landet de kommer til. Det er EUs kyst- og grensevaktorgan Frontex som vokter Schengen-grensa.

Jeg vil påstå at når EU bestemmer hvor søknadene skal behandles, hvem som slipper igjennom, og hvor søknadene skal behandles så betyr det absolutt at politikken styres av EU.

Jeg har ikke noe sted påstått at flyktningkrisa har oppstått på grunn av Schengen, eller at Schengen fører til flere flyktninger, og skjønner ikke hvor Stange tar dette fra.

Jeg lurer også på hvor han har fått det fra at vi er for å ta inn flere flyktninger. Personlig er jeg for, men det står ingenting om antall flyktninger hverken i leserinnlegget mitt eller i vår politiske plattform. Det vi imidlertid sier er at vi ønsker en bedre behandling av flyktninger, som jeg syns det er forkastelig at Stange argumenterer mot.

Stange får det til å se ut som om Schengen kun handler om å flytte innad i Schengen for folk som allerede bor der, men den inkluderer også felles flyktningpolitikk. Jeg syns det er flott å kunne reise uten masse byråkrati, men det er faktisk ikke verdt at mennesker skal miste livet.

EUs klimapolitikk har feil fokus, og det hjelper ikke å ha en ambisiøs klimapolitikk når man ikke når målene.

Hadde debattanten fra Europeisk Ungdom lært om EU og Schengen på skolen, ville han nok ikke begått disse feilene.