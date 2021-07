EU sikrer ansvarlig skogbruk

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Nylig kom det frem at kommisjonen ønsket er forbud mot flatehogst, noe som er helt på tide. Med klimaendringer på veg inn døren, trenger vi et forbud mot denne uansvarlige hogsten. Skogen er en av de viktigste virkemidlene vi har til å fange opp karbon.

Norge er et av de landene EU spesielt har pekt på i denne saken, blant annet fordi 90 prosent av hogsten vår er flatehogst. Det gjør at norsk skogbruk ikke er en bærekraftig næring, og det bør derfor stanses.

Hele 90 prosent av all hogsten som foregår i Norge er flatehogst. problemet med flatehogst er at det skader det biologiske mangfoldet.Trærne fanger opp karbon, og om lag 50 prosent fraktes ned til bakken og blir lagret av mykorrhizasopper. Mykorrhizasoppene er helt avhengig av fuktighet og mørke for å overleve. Flatehogst medfører at de i høyere grad eksponeres for lys og tørke, noe som gjør at de dør ut. En hogst som derimot er mer lukket vil derfor ivareta livsmiljøet for mykorrhizaen og dermed karbonbindingen.

Et ansvarlig skogbruk må baseres på økosystemet, og det biologiske mangfoldet må beskyttes og gjenopprettes. Mer skog må beskyttes og restaureres. I tillegg må den gamle skogen ivaretas. EUs siste gamle skoger, som i dag kun utgjør 3 prosent av den totale skogen, må beskyttes. Og skog som aldri har vært utsatt for hogst må beskyttes. Dette kom frem i EUs utkast til ny skogstrategi. Målet med den er større, sunnere og mer arktiske skoger som lagrer mer karbon. tiltakene som kom frem skal også sikre at skogene blir mer motstandsdyktig mot klimaendringer.

Det er likevel viktig at vi bruker skogen, men da må dette gjøres på en ansvarlig måte. Flatehogst motarbeider naturens egne mekanismer, gir mindre motstandsdyktig skog og skader naturmangfoldet. Plukkhogst derimot vil både gi bedre kvalitet på trevirke, fordi kun modne trær av best kvalitet hogges. I tillegg etterlater denne hogsten stokker og mer sagtømmer, som gjør at skogeiere slipper å plante nye trær. dette gir bedre økonomi for skogeier.

Både Østerrike og Tyskland har forbudt flatehogst i flere områder,og i høyere grad satset på plukkhogst, noe som har gitt positive erfaringer. Også fra Sverige og Finland kommer studier som støtter plukkhogst.

Jeg er glad for at EU ønsker et forbud mot flatehogst, og sikrer mer bærekraftig skogbruk. Løsningen på klimakrisen er et puslespill, der ansvarlig skogbruk er en viktig bit. det er på tide å forby flatehogst, og begynne å satse på plukkhogst.