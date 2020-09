Moria-leiren i Hellas har egentlig plass til 3000 mennesker, og har nå i lang tid vært opp til 20.000 flyktninger som er kvinner, barn og menn. Kapasiteten til leieren er sprengt for lengst, dette er et transittland for og dra videre inn i Europa men har nå blitt et ekstremt overfylt flyktningleir.

Dublin III avtalen bidrar til at det blir et økt press mot Sør-Europa slik som Hellas, men land som Ungarn og Polen viser ikke solidaritet. Dette ender med at flyttinger blir sittende fast i leirene, i håp om at asylsøknaden deres skal bli godkjent.

Flyktningene har ikke tilgang på friskt vann og hygieneartikler som er livsnødvendig i dagens situasjon med korona. Med de overfylte leirene kan man ikke ha en meters avstand.

Det er en krise i Norge med pandemien, men i Moria er det en katastrofe. De har ingenting å beskytte seg med, og viruset sprer seg som en bølge. Det er bare et spørsmål om tid før det blir katastrofalt.

Annonse

Det har vært organisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp i Moria-leiren for å gi så mye bistand de kan, og få evakuert de mest sårbare. Dette er gjort med liten, om noe, hjelp fra EU. Det er EU som skal ta ansvar for flyktningene, og spesielt bidra når det blir overfylte flyktningleirer.

Moria er nå i katastrofe. Leiren tok natt til 9. september 2020 fyr, og store deler er brent ned. Starten av brannen skal ha kommet gjennom et opprør mot koronatiltakene. Hadde EU tatt ansvar før, og bidratt, kan dette vært unngått. Dette handler ikke om at flyktninger ikke tar hensyn til Covid-19. Det var for liten plass og for for dårlige tiltak i utgangspunktet. Når over 150 mennesker må dele samme toalett, og det er ikke mulighet for å vaske seg.

Det er mange hundre barn som ligger med sykdommer som ikke kan kureres, i et område med alvorlige dårlige tilstander og med en global pandemi. De siste fire årene har hjelpeorganisasjoner tryglet europeiske regjeringer om og løse Moria-Krisen. Dette er en kamp mot tiden, uten ekte våpen.

Jeg undres om FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 3, at enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet har betydning i dette.

Det er på tide at EU våkner opp og innser at deres flyktningpolitikk ikke fungerer. Det skal ikke være slik at barn søker varmen i brennende telt.