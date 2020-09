EU og EØS styrker distriktene

Handel har alltid vært viktig i Norge. Vi er et lite land i verden som er helt avhengig av en velfungerende handelsnæring. Mange hjørnesteinsbedrifter rundt om i distriktene er avhengige av å eksportere til EU. Et EU-medlemskap vil sikre dem bedre konkurransedyktighet, og hente hjem flere arbeidsplasser.

Sjømat er Norges nest største eksportvare etter oljen. Hver eneste dag eksporterer vi 36 millioner måltider med sjømat. Mesteparten av denne fisken går til Europa, men etterspørselen er stor også i andre deler av verden. Norsk fisk er en svært ettertraktet vare som gjerne blir servert på fine restauranter rundt om i Europa.

Dessverre er det sant som Fredrick Bjerke, landsstyremedlem i Ungdom mot EU, sier i sitt innlegg i Nationen den 25.08, at mye av fisken går ut av landet som hel fisk for så å bli bearbeidet i for eksempel Polen eller Danmark. Dette skyldes rett og slett den høye tollen på bearbeidet fisk. En hel laks har 2 prosent toll, mens en røkelaks har hele 13 prosent toll. Det fører til at det er mer lønnsomt å bearbeide i utlandet. Dersom vi hadde vært medlem i EU, ville det vært 0 prosent toll på alt av sjømat. Sjømat Norge anslår at vi kan skape hele 10.000 arbeidsplasser om vi foredlet fisken hjemme.

De aller fleste oppdrettsanleggene i Norge ligger i distriktene. Her sørger de for arbeidsplasser gjennom blant annet slakterier, fôrflåter og lastebilsjåfører. Sjømatnæringa har store ringvirkninger og sørger for både bosettelse og arbeidsplasser i distriktene. Og i årene som kommer, vil sjømatnæringa bare bli enda viktigere for Norge.

Å hevde, som Bjerke gjør, at EU ikke bryr seg om distriktene er ren løgn. EU legger til rette for utvikling og bosetting i hele Europa. I tillegg bidrar de med forskningsmidler og klimastøtte.

Sjømatnæringa og distriktene nyter godt av EØS-avtalen, og vil ha det enda bedre som medlem av EU. Vi kan hente hjem flere arbeidsplasser og sikre enda mer liv i distriktene. Med et norsk EU-medlemskap kan distriktene vokse enda mer!