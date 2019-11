EU og EØS-rett

Det viser seg at Høyesterett underkaster seg prejudikater fra EU-domstolen ved å gi denne avgjørende vekt. EU-domstolen er her en øverste og ledende domstol. EU-domstolen forsøker å gi rettsregler med forrang fremfor norske lover, forarbeider og forskrifter.

Dette handler om EØS-retten som rettsinstans, noe som innebærer at på grunn av EU-domstolens metoder tvinges Høyesterett til å ikke legge til grunn en annen tilnærming eller tolkning enn EU-domstolen. Høyesterett tolker da EØS-retten i samsvar med EU-domstolen. Det betyr at den norske rettsstat tvinges til å anvende EU-domstolens metoder i tolkning av norske lover.

Vår tradisjonelle rettskildelære er i fare for å bli undergravd av EUs økende innflytelse. Det dreier seg om sentralisering av makt (og derav mulig maktmisbruk overfor borgere) på bekostning av nasjonalstaten og dens lokaldemokratiske desentralisering. Det er nemlig krefter i EU som vil bruke EØS-retten til å kontrollere Norge som en fri og uavhengig nasjonalstat.

Det innebærer at ved motstrid mellom EØS-rett og norske rettskilder ønsker de å gi EØS-retten forrang. Konsekvensen er at norske lover og regler erstattes og settes til side av EU-regler. Følgen er at norske rettskilder undergraves av EUs lovgivning.