«EU-kåte» politikere bør ansvarliggjøres for økte strømpriser

Stortingsrepresentantenes jobb er å ivareta sikker og rimelig kraftforsyning til «Ola Norman». Men dessverre ofres «Ola» på alteret av «EU-kåte» stortingsrepresentanter, misforstått klimapolitikk og en grådig kraftbransje.

Norge er landet som vant i Lotto. Vi har store naturgitte verdier (olje og vannkraft), som hele Europa misunner oss. Gjennom offentlig forvaltning og eierskap, har våre ressurser kommet Norges innbyggere til gode. Nå vil dette komme EU-landene til gode, og det er du jeg som betaler regninga.

I 2018 vedtok et flertall av Norske politikere å binde Norge til EUs energibyrå (ACER), slik at EU får innflytelse over Norsk energipolitikk. Regjeringen med daværende energiminister Terje Søviknes og utenriksminister Ine Eriksen Søreide tilbakeviser at strømpriser vil øke eller at Norge vil miste kontrollen over norsk energi -politikk (VG 15 februar 2018). De mener vi ikke har noen grunn til bekymring. Er dette troverdig?

Noen mener at man må følge utviklingen i samfunnet, og at kraftbransjen og politikere bare må tilpasse seg dette. Eller er det heller slik, at utviklingen er nøye planlagt fra politisk hold?

Norge er selvforsynt med ren kraft, vi har høy forsyningssikkerhet og billig strøm. Derfor trenger ikke Norge flere utlandskabler. EU har mye «skitten» strøm fra gasskraftverk, kullkraft og atomkraft. Europa har stort underskudd på energi, og betaler gode priser til strømleverandører. Norge har noen mindre utlandskabler mellom Sverige, Finland og Russland. Men så kom kabler til Nederland (2008) og til Danmark (2015). Nye kabler til Tyskland og Storbritannia er også underveis.

Norge produserer ca. 140TWh. Av det går ca. en tredel til husholdning, resten går til industrien, det offentlige og noe til eksport. Med de nye kabler som er planlagt, kan total eksportkapasitet komme opp mot 70TWh som er ca. halvparten av norsk fornybar energi. Kraftprodusentene og politikerne ønsker å levere mest mulig godt betalt kraft til EU. Men problemet er at vi trenger mye av kraften selv. Planen blir da følgende:

Norge bygger vindmøller som gir ustabil og kostbar energi. Denne kraften kan bare brukes til å supplere strøm for husstander. For å utjevne toppene i husholdningen, monterer man «smarte» strømmålere som overvåker forbruket. Man gjør strømmen dyr på «toppene» og tvinger folk til å endre på tradisjonelle rutiner (når man lager middag, vasker klær, dusjer osv.). På den måten skal man unngå disse toppene, som kan skape problemer for krafteksporten. Kraftbransjen tjener store penger og politikerne får «fjær i hatten» fra EU. Alt er nøye planlagt.

Selvfølgelig vil strømprisene stige i Norge ved en slik økning av strømeksporten. Selvfølgelig vil EUs energibyrå ACER få innflytelse over norsk energipolitikk. Selv om Norge fortsatt eier og produserer strøm, blir vi underlagt vedtak ACER gjør som er ugunstig for norske interesser.

Skyld ikke på EU. Det er Norske politikere som ønsker eksportkabler til EU. Det er norske politikere som har vedtatt «smarte strømmålere» og det er norske politikere som gir EU mer makt over norsk energi gjennom ACER.

Våre politikere gir arvesølvet i hendene på EU og vi betaler kostandene. Men det behøver ikke bli slik. Du og jeg sitter med makten. Om vi, det norske folk, reiser oss og sier og nei til bygging av flere utenlands kabler, vil det kanskje ikke skje i så stor utstrekning.