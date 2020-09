EU-forordningen vi bør elske!

Snakk om lissepasning for å bruke Nyt Norge. Mens matprodusenter i EU-land må veie, måle og finne ut av hvor mye tysk råvare det må være i et produkt for å kalle det tysk, trenger matprodusenter i Norge, som kvalifiserer til å bruke Nyt Norge, bare å bruke merket. Enklere kan det ikke bli – og forbrukerne vil juble.

Tydelig og ærlig forbrukerkommunikasjon er mantra i EU-forordningen 2018/775, et ekko av hva Nyt Norge har vektlagt siden 2009. Forordningen legger i god EU-stil opp til kompliserte regnestykker og tolkninger: Hvor mye norsk råvare kreves? Skal maten være foredlet i Norge for å være norsk eller kan råvaren være norsk og produsert i utlandet? Og hva med sammensatte produkter der det brukes smakstilsatte ingredienser vi overhodet ikke dyrker: pasjonsfrukt, vanilje og ris?

Kravene for å bruke Nyt Norge er strenge og henger sammen med et kontrollsystem fra bonden og helt ut til forbrukeren. Tilfredsstiller produsentene kravene våre – er til og med EU enig at du er norsk nok: Alltid 100 prosent norsk kjøtt, melk og egg, og aldri mer enn 25 prosent importert råvare i sammensatte produkter, samt foredlet i Norge. Nyt Norge som felles konkurransestrategi var myndigheter, bønder, industri og dagligvarehandel enige om i 2009. Merkeordningen har vært en suksess som har bidratt til den sterke posisjonen norsk mat har. Nå brukes det på 4000 produkter fra 104 bedrifter – og vi har plass til flere.

Noen ganger er det et bevisst valg fra produsentene å ikke merke tydelig hvor maten kommer fra. Forbrukeren har nemlig verken tid eller forstørrelsesglass med seg i butikk. Konsekvensen er at mange matvareprodusenter surfer på «norskhet» og folk føler seg lurt, noe hele bransjen taper på.

Norsk mat og drikke har solid tillit i folket og har skyhøy kvalitet. Så kjære matbransje: Bruk Nyt Norge og bygg videre på den forbrukertilliten som vi alle må gjøre oss fortjent til hver dag. Og vær like tydelig på hvor maten kommer fra på importerte produkter. Vi kommer alle lengst med åpen og ærlig kommunikasjon – EU har skjønt det. Derfor bør vi alle elske forordning 2018/775!