EU er fortsatt ikke bra for distriktene

At resultatet har blitt nei i to folkeavstemninger om EU-medlemskap ser ikke ut til å gjøre inntrykk i svaret Venstre-medlem Grønning kommer med på mitt innlegg 1. september.

Når store deler av fisken fisket i Norge bearbeides i utlandet, og spesielt i EU fremfor å bli bearbeidet i Norge går vi glipp av mange viktige arbeidsplasser. Dette ser ikke Grønning ut til å ta på alvor.

Les innlegget til Martha Grønning:

Les også: Distriktene avhenger av EU

Les det første innlegget til Fredrick Bjerke:

Annonse

Marie Husby Valland, bystyrerepresentant for Trondheim Høyre, har derimot en annen vinkling 2 september. Valland får det til å se ut som om Norge er avhengig av EU, spesielt når det kommer til handel med fisk. Hadde dagens regjering forstått hvilke kort Norge satt med kunne man forhandlet frem en langt bedre avtale som hadde sikret de 10.000 arbeidsplassene Valland trekker frem. Vi trenger ikke EU for dette, vi kan foredle all fisk på fastlandet og kun eksportere foredlet fisk. Hvis man ser litt på havområdene tilgjengelig for EU, spesielt nå etter brexit, skjønner man fort at de er avhengig av norsk sjømat.

Les innlegget til Marie Husby Valland:

Les også: EU og EØS styrker distriktene

EØS-avtalen er mer enn en handelsavtale Norge, Island og Liechtenstein har med EU. Avtalen gir riktignok Norge tilgang til EU sitt indre marked, men er ikke avgjørende for at Norge skal få solgt fisken sin til EU-landene. Tollsatsen er dessuten satt igjennom WTO-avtalen. Samtidig ser vi at EU har slitt med overfiske over lengre tid. EU importerte 68 prosent av all fisk de konsumerte før brexit. I en normal bilateral avtale gir dette Norge veldig gode forhandlingskort med EU. Dersom vi blir med i EU forsvinner råderetten over forvaltningen av havressursene våre.

Jeg synes også regjeringen burde se litt til Sverige og hvordan de svenske distriktene har det akkurat nå. Spesielt distriktene som grenser mot Norge, som er avhengig av nordmenn på handletur for å få økonomien til å gå rundt. EU, Sverige og regjeringen har nemlig en ting til felles, sentralisering, sentralisering og enda mer sentralisering.

Grønning snakker om hvor ustabilt Kina som marked er ettersom det er en autoritær stat. Det vil alltid være en risiko for små stater å handle på det internasjonale markedet, derfor er det i Norges interesse at land som Kina og USA respekterer WTO-avtalen. EU handler ikke med Norge for å være snill med oss, men fordi det er mer interessant å handle med nasjoner som Norge enn for eksempel Russland. Samtidig ønsker både Valland og Grønning å overgi norsk suverenitet og selvstyre for ett medlemskap i EU. Selv om vi har to folkeavstemninger og målinger som viser at over 60 prosent av befolkningen er EU-motstandere. Ungdom mot EU vil alltid være en forkjemper norsk selvstendighet og frihet, vi må aldri glemme at ett nei er ett ja til noe bedre.