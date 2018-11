EU – en trussel mot mattryggheten

Den statusen Norge har på smitte er oppnådd etter langsiktig og grundig arbeid i samhandling mellom næring og myndigheter. Slik har næringa både utrydda sykdommer og hindra at nye kommer inn.

Verktøyer som er brukt er alt fra importrestriksjoner til spredt produksjon over hele landet og forebygging på bruksnivå. Dette er et av norsk landbruk og næringsmiddelindustris viktigste konkurransefortrinn – og gjør norske husdyr attraktive på verdensmarkedet.

Den alvorlige tørken i sommer har ført til at det nå kommer betydelige mengder med grovfôr fra EØS-området. De fleste land har en mer utfordrende smitterisiko enn i Norge, og situasjonen gir derfor en betydelig økt risiko for at det vil komme utbrudd av alvorlige sykdommer i Norge i tiden som kommer.

På grunn av EØS-avtalen kan vi ikke stille egne nasjonale krav ved import av fôr. For eksempel kan vi ikke stille krav om å unngå import fra områder som har påvist afrikansk svinepest.

Landsmøtet i Nei til EU ser med bekymring på at ansvaret for dyrehelse, mattrygghet og folkehelse blir stadig mer overlatt til private aktører. Vi mener at overvåkning og kontroll med at dyr og mennesker ikke blir utsatt for alvorlig sykdom er et myndighetsansvar.

I mangel av et sterkt grensevern ber Nei til EU regjeringen utarbeide et forsterket overvåkningsprogram av smittsomme dyre- og plantesykdommer basert på den økte importen av fôr fra land med en helt annen smittestatus enn Norge. Mattilsynet må få tilstrekkelige midler til å gjennomføre programmet.

Med erfaringer fra sommerens storstilte import ber vi også regjeringen lete etter, og utnytte handlingsrommet i EØS avtalen for å sikre norsk dyrehelse og mattrygghet. Der eksisterende regelverk ikke gir rom for å ivareta en stor nærings viktigste konkurransefortrinn, befolkningens helse og dyrenes velferd, må det jobbes for å få unntak.