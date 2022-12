EU bestemmer ikke strømprisen i Norge

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Leder for Nei til EU, Einar Frogner, sa til Nationen 28. november at skepsisen til norsk medlemskap i EU og EØS-avtalen har økt i avisens siste meningsmåling, fordi «stadig flere ser at tilslutningen til Acer gjennom akkurat EØS-avtalen, gjør at norske politikere er maktesløse i forbindelse med strømprisene».

Dette er helt feil, og det vet Frogner godt. Likevel fortsetter han og Nei til EU å feilinformere oss om dette.

Acer er et EU-byrå som skal sikre at nasjonale reguleringsmyndigheter i det europeiske kraftmarkedet arbeider godt sammen. De lager ikke egne regler, men tolker disse, og hvis det er uenigheter mellom landene om hvordan reglene skal tolkes, kan Acer fatte vedtak som kan fremme en felles forståelse.

Acer har ingen myndighet over hvordan vi i Norge styrer våre kraftressurser, og om vi skal bygge strømkabler til andre land eller ikke. Det er det opp til våre politikere og offentlige myndigheter å bestemme.

Acer etterser bare og kontrollerer at spillereglene i det europeiske kraftmarkedet følges av alle de landene som er en del av dette, og at den norske kraftbransjen sikres like konkurransevilkår i vårt største og viktigste energimarked.

I urolige tider, med press på priser og prinsipper, er det viktigere enn noen gang å ha slike samarbeidsinstitusjoner som Acer mellom de europeiske landene.

Strømprisene går ikke opp som følge av Norges tilslutning til Acer gjennom EØS-avtalen, men som følge av variasjoner i tilsig av vann i magasinene, vindstyrke, prisen på gass, kull og CO2 samt utvekslingskapasitet i det europeiske kraftmarkedet.