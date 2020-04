Når matlagrene var fylt opp til vinteren, tror jeg mamma kjente seg rik.

Min mamma var veldig opptatt av at vi skulle ha nok av ting vi trengte. Hun høstet store mengder bær, og dyrket grønnsaker i hagen. En potetåker hadde vi også, hvor mine tanter, onkler og søskenbarn var med på innhøstinga, og de fikk med seg poteter hjem til vinteren.

En halv gris ble alltid innkjøpt på høsten, sau ble slaktet og i tillegg ble det som regel elgkjøtt, om jakta var vellykket. Hun lagde spekemat av en del, mens resten havnet i fryseboksen. På stabburet hang det fenalår, skinke og pølser, og vi hadde alltid verdens beste, hjemmelagede sylte til jul. Fisket gjorde vi også, så det lå hver høst mange ørretmiddager i fryseren.

Jeg tror mamma kjente seg rik, når lagrene av mat til vinteren var fylt opp. Det er i alle fall den følelsen jeg har når jeg har sørget for vinterforråd, og jeg tror nok jeg er mer lik mammaen min enn jeg har villet innrømme.

Gleden av god avling i hagen, kilovis med ville bær og fryseren full av godsaker, er nærmest ubeskrivelig. Du får en skikkelig godfølelse, når du selv har anskaffet maten og ikke bare kjøpt den fiks ferdig. Kanskje det er et urinstinkt som ligger i oss mennesker? Det gjør oss i all fall mer takknemlige og mer ydmyke overfor skaperverket.

Da jeg kjørte hjem fra butikken her om dagen, etter å ha proviantert for nye 14 dager, så begynte jeg å tenke på mammas barndom og trakk noen paralleller til det vi opplever nå.

Jeg vet ikke om det var opplevelsen med appelsinen som gjorde at mamma ble så raus, men hun delte av det hun hadde.

Min morfar døde av lungebetennelse da han var bare 31 år. Da var mamma knapt 4, og min mormor satt igjen alene med ansvaret for 3 unger. Det ble tøffe år for både liten og stor, og noen overflod var det langt ifra.

Jeg husker godt at mamma fortalte om en gang hun var med en venninne hjem, og venninnen fikk appelsin av sin mor, mens mamma ikke fikk noe. Den opplevelsen satte spor i et lite barnesinn, for slik luksus hadde de knapt råd til i jula engang, og jeg husker jeg ble veldig lei meg på hennes vegne. Det er jeg forresten fortsatt, og med en over middels godt utviklet rettferdighetssans, så gjør det vondt å tenke på enda.

Jeg vet ikke om det var opplevelsen med appelsinen som gjorde at mamma ble så raus, men hun delte av det hun hadde. Hun ofret gjerne seg selv for andre, for henne var det ikke så nøye med. I dag tenker jeg at flere burde vært som mamma. Tenkt litt mindre på seg selv, og nå er det jo nettopp det vi prøver på i store deler av verden. Vi setter andres ve og vel foran oss selv, og det går egentlig forbausende bra.

I dag dør det igjen folk av lungebetennelse, som kommer av viruset. Noen er til og med ganske unge, og det er da jeg tenker på morfar. Den unge, pene mannen jeg kun har sett på bilder, gir på en måte koronaen et ansikt for meg. Og min mormor er symbolet på at uansett hvor trangt man har det og hvor svart det ser ut, så klarer man det meste, når man ikke har andre alternativer. Den gangen var det dårlig med Nav, så det var ikke mye å hente av hjelp, men hun klarte likevel å brødfø familien sin.

Dessverre fikk jeg aldri hilst på noen av dem, for også mormor døde før jeg ble født. Men jeg har tenkt mye på dem. Tenkt på hvilke liv de egentlig hadde, og hvordan en slik barndom måtte ha satt spor hos mamma. Jeg angrer på at jeg aldri spurte nok mens hun levde, for jeg sitter igjen med mange spørsmål, som jeg har kommet på i ettertid. Men sånn er det jo med mye; man tror man har all verdens tid.

For kanskje 20 år siden ryddet vi på hemsen, hun og jeg. Masse rart samlet av tre generasjoner, så det var nesten som en skattejakt. Jeg lo litt av henne, da jeg fikk se kassene med barneklær som hun hadde samlet på. Men med hennes oppvekst, så var det jo ikke så rart at hun tenkte på nøysomhet, gjenbruk og at det kunne komme dårligere tider. Hun visste jo altfor godt at livet ikke er ren plankekjøring. Min oppvekst var heller ikke preget av luksus, men den kan overhodet ikke sammenlignes med hennes.

Pappeskene med klær gjorde nok et ganske bra inntrykk, for jeg har vegret meg for å kvitte meg med ting jeg også. Mens andre har solgt og gitt bort alt de ikke bruker, så har jeg rikelig. Mange ganger har jeg vært inne på tanken om å rydde huset fra kjeller til loft, og få vekk alt jeg ikke bruker, men det er blitt med tanken hittil. Nå kan det jo hende en del av det kommer til nytte igjen også, avhengig av hvor lenge krisa kommer til å vare.

Fremtiden kan ingen spå, men at den vil bli ganske annerledes enn vi trodde bare for noen uker siden, er helt sikkert. Så får vi bare gjøre det beste ut av det og se fremover, for bak de mørke skyene, så er alltid himmelen blå.