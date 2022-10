Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Siden det tapet har vi i Senterpartiet jobbet for aktiv bruk av handlingsrommet i EØS-avtalen – men alltid hatt et stortingsflertall mot oss. Endelig har vi en regjering som skal ha handlingsrommet opp i dagen – og bruke det aktivt.

Regjeringa satte i mai ned EØS-utvalget vi lovet i Hurdalsplattformen/ regjeringsplattformen. Utvalget skal, blant annet, se på hvordan handlingsrommet i EØS-avtalen kan brukes bedre gjennom reservasjonsretten, utforming av regler og ivaretakelse av norske interesser innenfor vedtatte EØS-regler.

Etter årevis med prat om handlingsrommet får vi endelig en grundig gjennomgang. Gjennomgangen kan danne utgangspunktet for en mer offensiv og aktiv politikk for å hevde norske interesser innenfor EØS-avtalen.

Handlingsrommet er viktig å se på prinsipielt og praktisk. Prinsipielt for å sikre norsk suverenitet. Praktisk for å sikre norske interesser innen blant annet energi, arbeidsliv og utformingen av offentlige anbud – for å styrke norsk beredskap, for eksempel.

Senterpartiet stemte imot EØS-avtalen i 1992, og ønsker den heller ikke i dag. Vi vil ha en handelsavtale som ikke kompromisser med norsk suverenitet. Likevel er faktum at et stort flertall på Stortinget er for EØS-avtalen. Derfor bruker vi mandatet vi har fått av folket til å hevde norske interesser og suverenitet på best mulig vis innenfor EØS-avtalen.

Med 28 stortingsrepresentanter er Senterpartiet i dag det største nei-partiet i en norsk regjering noen gang. Derfor har vi en regjeringsplattform som slår fast at regjeringen ikke vil søke EU-medlemskap, og endelig får vi utreda handlingsrommet.