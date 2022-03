Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Selv om det finnes unntak, har de aller fleste ettåringer ikke godt av å bli sendt i barnehage. De er inne i en intens tilknytningsperiode som skal gjøre dem trygge, med tillit til at de kjære, nære stiller opp for dem.

Ennå har de best av å være sammen med en av dem, det aller meste av døgnet. Slik utvikles trygg tilknytning. Det fremmer evnen til å regulere følelser og knytte seg til andre.

De første tre leveårene er helt spesielle. I denne perioden dannes det en psyko-biologisk «grunnmur», blant annet i form av tilknytning. Tilknytningstrygghet utvikles på grunnlag av omsorg og støtte fra foreldrene og er basis for helse og trivsel. Trygg tilknytning de første årene fremmer særlig evnen til å regulere følelser og knytte seg til andre.

Å bli skilt fra sine nærmeste er en stor overgang for de aller minste. Det er påvist at mange ettåringer opplever betydelig stress ved barnehagestart, noe som kan knyttes til naturlig, medfødt separasjonsangst. Det kan ha svært alvorlige følger hvis denne angsten ikke møtes på en adekvat god måte.

De fleste barnehager har for knapp bemanning. Dette går ikke bare ut over barna. Også ansatte fortviler. Barnehageopprøret har over 26.000 medlemmer, mange barnehageansatte.

Det er bekymringsfullt at samfunnets ordninger legger opp til barnehagestart ved ettårsalder. Det tas for lite hensyn til ny kunnskap fra tilknytningsforskning, utviklingspsykologi og nevrobiologi. Det er mye som tyder på at våre barns trivsel, velferd og helse er i fare – både på kort og lang sikt.

Senterkvinnene bør skrote resolusjonsforslaget. Be heller Sp-statsråden om å ta initiativ til å øke og styrke kunnskapsbasert omsorg for de minste.