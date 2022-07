Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Samferdselsministeren fikk høsten 2021 beregninger som viste at det burde brukes 4.2 milliarder i 2022 for å holde veiene våre ved like. Motivberegnet behov regnes ut fra en database som viser snittet av kostnadene ved å ta vare på de veiene vi har.

I statsbudsjettet for 2022 ble det ut fra datidens priser bevilget 3.2 milliarder til vedlikehold. Som alle vet steg prisene på alle innsatsfaktorene som brukes i vedlikehold av veier på nyåret.

Det betyr at Statens vegvesen har 600 millioner mer i kostnader nå enn det de hadde hatt for samme utførte jobber i 2021. Av den grunn ba Statens vegvesen om kompensasjon for prisstigningene i revidert. Svaret fra Samferdselsministeren var å kutte et allerede særdeles underdimensjonert budsjett med 50 millioner.

Hva betyr det for norske bilister? Det betyr at det vedlikeholdet som skulle ha blitt utført i sommer er kuttet. Hullene i asfalten på din vei som kommer av vintertelen blir ikke fylt med asfalt. Det blir ikke kuttet i vekstene på sidene av veiene slik det bør for å holde veiene trafikksikre.

Veiene våre blir ikke gjort klare for vinteren og den snøen vi må forvente kommer. Når snøen laver ned, blir ikke veiene brøytet slik de skal for å være trygge.

Brøytekontraktene som nå burde inngås for neste vinter kan ikke legges ut med priser som gjør at entreprenørene går med tap. Jeg regner med samferdselsministeren skjønner at entreprenører ikke vil brøyte gratis også kommende vinter.

Vi ser nå at de som tidligere har lagt inn anbud på disse kontraktene selger sine brøytemaskiner. De kan ikke sitte på maskiner til millioner av kroner som de taper penger på å bruke. Det er ikke produksjonsmessige endringer som nå gjør at disse kontraktene ikke fornyes, det er prisen på innsatsfaktorene og særlig diesel. Du får ikke gjort vedlikehold på vei uten strøm eller diesel.

Vedlikehold av veiene våre er det viktigste vi gjør for å opprettholde en god standard for norske bilister. Vi er et langstrakt land og vi er avhengige av å komme oss mellom hverandre. Det er infrastrukturen som bygger oss sammen til et land.

Når regjeringen samles på budsjettkonferanse i august skal de bestemme budsjettet for 2023. Både som bilist og maskinfører håper jeg regjeringen skjønner at eksisterende veier må tas vare på for å være trygge.