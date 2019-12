For kineserne var 2019 grisens år. I Norge var 2019 et vondt år for norske griser og forbrukere.

Undercover-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter viste alle som orket å se at velferden for griser i Norge ikke er god nok. Etter filmen rykket svinenæringen ut i mediene med forsikringer om at filmen ikke var representativ, og at de hadde ryddet opp.

Men du som har fortsatt å handle norsk gris i god tro bør føle deg lurt.

Bondelagets leder Lars Petter Bartnes forsikret oss om at «generelt får griser i Norge godt stell». Gilde skrev i sine reklamer at «rapporter fra i fjor sommer viste oss at noen ikke driver som de skal. En rekke tiltak er satt inn siden den gang (...) Holder man ikke standarden leverer man ikke kjøtt til Gilde.» Lignende budskap ble gjentatt i alle kanaler.

Det er behagelig å tro på at grisene har fått det bedre. Men reklamefortellingen om glade griser er ikke sann. Norske svinebønders organisasjon, Norsvin, henvendte seg nylig til Mattilsynet med følgende forespørsel: dere må utsette den planlagte tilsynskampanjen for gris i 2020, vi er ikke klare!

Som begrunnelse skriver de at de frykter at tilsynskampanjen starter for tidlig, uten at produsentene er forberedt. Alle som valgte å tro på forsikringene fra Bartnes og Gilde må gni seg i øynene. Svinenæringen taler med to tunger, og mister dermed all troverdighet.

Landbruksminister Olaug Bollestad må gi klar beskjed om at forsøket fra svinenæringa på å utsette tilsyn er hårreisende. Vi må kunne forvente at lovverket følges og at tilsyn uansett er velkommen.

I det nye året bør vi vise kjøttbransjen at vi ikke aksepterer å bli lurt. Velg bort industrigris! «Nyt Norge» er ingen garanti for dyrevelferd. Ønsker man å spise grisekjøtt, kan man velge produkter merket med Dyrevernmerket, der hver gård inspiseres for å sikre at dyrene faktisk har hatt det bedre.

Mindre, men bedre kjøtt, er gode nyheter for din egen helse, miljøet, og ikke minst for grisen. I tillegg til sender det en klar beskjed til kjøttbransjen om å forbedre seg. For alle som bryr seg om dyr er det rett og slett et svinaktig godt nyttårsforsett!