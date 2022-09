Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vår framtid som melkeprodusenter er helt avhengig av at vi får solgt melka vår til alle landets avkroker. Vi har ikke en kunde å miste. Da er det meget viktig å lytte til kundene hva de vil ha. Kundene vil ha konkurranse.

Dette var grunnlaget for at Stortinget så langt tilbake som på 90-tallet bestemte at det skulle legges til rette for konkurranse i konsummelkmarkedet. For å unngå at det skulle bli all verdens med EMV-produkter ble det stilt krav om å ha egne produsenter.

Derfor er vi i Jæren Produsentforening stolte Q leverandører av det politiske oppdraget Stortinget ga melkenæringen. Nemlig å sørge for innenlands konkurranse. Det var ingen enkel oppgave å skulle skaffe leverandører da alle bruk satt på en enorm nedlagt egenandel i Tine som igjen skulle legge grunnlag for deler av melkeprisen.

Dette ble diskutert i mange jordbruksoppgjør tidlig på 2000-tallet og stridens kjerne var å finne ut hvor mye Tine var verdt for å finne et grunnlag for å godtgjøre dette. Hvordan skulle ellers noen forlate store rikdommer i Tine uten å få betalt.

Det skjønte alle. Det vart derfor inngått flere melkeforlik utover 2000-tallet. Disse godtgjøringsmidlene har hatt flere navn opp igjennom. Nå er ett knytta til etterbetaling og ett er knytta til å utlikne distribusjonsulemper. Nå har Landsbruksdirektoratet tatt bort distribusjonstilskuddet til både Q og Røros. Dette mener vi er feil vei å gå.

Det er ikke slik at når en har solgt seg ut fra et selskap og ikke fått oppgjør, men inngått flere forlik om diverse godtgjøringer at kravet faller bort. Da måtte en blitt enig om å verdsette Tine og godgjort Q en gang for alle for den egenandelen Q-produsentene forlot i Tine.

I tillegg har Q større distribusjonsulempe med mellomtransport, på samme måte som Tine har utfordringer med inntransporten. Frem til oktober i fjor ble begge godtgjort for disse forhold, slik mener vi det skal fortsatt være.

Nå er det en stor misforståelse at det er Tines penger som går til å støtte Q. Det er PU-ordningen som er finansiert av avgifter på laget melk med best avanse. Og det er fortsatt slik at det er forbruker som betaler for melka i butikken. Ikke Tine. Så kjære nord-bønder. Dere vil ikke fått noe ekstra om tilskuddet til Q forsvant. Eller har dere merket at det har forsvunnet 50 mill til Q meieriene på melkeoppgjøret? Det vil være opp til Departementet å bestemme ny anvendelse av disse pengene.

La oss nå ikke rakke ned på hverandre, vi har ulike utfordringer i Sør og i Nord. Nå ønsker vi å snakke opp bønda i fra Nord i staden for å være misunt på alle tilskuddene dere vel fortjent får.

Vi i Jæren Produsentforening er da veldig bekymret for at investeringen på 1 milliard i nytt meieri nå skal få Kavli til å måtte selge. Kavli har vist å være en god eier for oss Q-bønder. De ønsker å beholde PU-ordningen og landbrukspolitikken slik den nå er. Hva om de nå må selge. Hvem kjøper? Arla? Vil de godta ulik pris i Norge og Sverige? Hva med PU-ordningen, overlever den ESA i konkurransespørsmålet i EU? Orkla? Rema? Norgesgruppen? Danone?

Ikke vet vi, men vi ønsker ingen av disse inn som eier av Q.

Nå må vi sørge for at konkurransen blir liv laga for alle parter og vi kan demme opp mest mulig for import av melk og utflagging av norske produkter.

La Tine og Q-leverandører støtte opp om norsk melk og fortsatt produksjon og salg i absolutt hele Norge.