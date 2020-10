Velure hevder at Høyre lytter til grasrota som hun definerer som ordførere og lokalpolitikere. Den definisjonen tror jeg den store majoritet av Høyre-velgere ikke vil akseptere. Grasrota vil folk definere som den vanlige borger i samfunnet.

Velure skriver at Høyre setter enkeltmennesket i sentrum og at beslutninger skal tas nærmest de som berøres av beslutningen. En kommune består av mange enkeltpersoner man må ta hensyn til når det gjelder kultur, jordvern, byggesaker og vindkraft.

Spesielt i byggesaker og angående vindkraft som berører mange negativt burde Velure og Høyre gå inn for flere folkeavstemninger hvis Høyre ønsker å sette enkeltmennesket i sentrum istedenfor interessene til de sterke kapitalkreftene.

En folkeavstemning med krav om 75 prosent valgdeltakelse og 67 prosent flertall for bygging av vindkraft ville derfor vært i Høyres ånd hvis Høyre ønsker å sette enkeltmennesket i sentrum.

Det er ikke noe forstemmende over Fylkesmannens innsigelser. Fylkesmannen er lokalbefolkningens demokratiske ankeinstans mot overgrep fra kommunepolitikere og utbyggere. Det har nemlig altfor mange ganger vært et utidig samrøre mellom kommunepolitikere og utbyggere.

Velure og Høyre ønsker å svekke den vanlige borgers demokratiske ankemuligheter, og gi mer makt til grådige utbyggere og deres profitthunger. At den rødgrønne regjeringen flyttet konsesjonsbehandlingen fra plan og bygningsloven til Energiloven er en ting, men Tina Bru ønsker i alle fall ikke å endre på det.

Sterke protester fra kommunepolitikere og folket preller av som vann på gåsa. Tina Bru har en dyp forakt for folkemeningen og kjører på som vindkraftbaronenes høye beskytter med ødeleggelse av mer og mer natur uten at klimaet totalt sett blir noe bedre.

Velure bør nok derfor ha et litt bredere perspektiv på hva respekt for lokaldemokrati og enkeltmennesket innebærer enn det hun har gitt uttrykk for.