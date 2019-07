Et slag i luften, Fylkesnes

Det gjør SVs nestleder i sitt innlegg 25/6. I tillegg utpeker han dagens fiskere som den onde selv. Det er fullstendig uhørt.

Jeg regner med at det ikke er helt tilfeldig at han betegner de som i dag har kvote som «Gammel-Erik» – det er som kjent et annet navn på djevelen. Jeg tror det er få andre som hadde kommet unna med å kalle ærlige yrkesutøvere for satan sjøl. Men når en ser på SVs nærings- og skattepolitikk er det kanskje det minste problemet.

Han tar fullstendig feil i sin beskrivelse av kvotesystemet og forslaget.

Både han og jeg er enige i at det ikke kan være slik at båter har en papirlengde (hjemmelslengde) og en virkelig lengde. Reell lengde og papirlengde må være samme. Det er for øvrig ikke slik Fylkesnes sier at noen fisker i en gruppe de ikke har hjemmel til. Alle har hjemmel til å fiske med de lengdene de har. Men, det har blitt uhåndterlig når noen har skiftet og forlenget båt. De fisker med en stor båt på en kvote fra den lille båten de hadde for 20 år siden.

Nå myndighetene nå bestemmer at båten deres skal være i den gruppen som den virkelig er, må kvoten følge med. Skulle båten bli flyttet og fiskeren samtidig miste kvoten? Det hadde vært et rent ran.

Blir det da vanskeligere å etablere seg i fisket? Nei! Det blir lettere. Samfiskeordningen fjernes. Det høres teknisk ut, men det betyr at en sjarkeier ikke lenger kan eie to båter og fiske hele kvoten bare på en. Dette har selvsagt vært en skjult strukturering i sjarkgruppen. Over 40 prosent av sjarkgruppen fisker i samfiske. Når det ikke lenger er lov, vil der bli flere tilgjengelige fartøy og kvoter for de som vil inn i fisket. Kombinert med mulighet for å leie kvote, gjør det inngangen enklere, også når, for å bruke hans ord, kvoten til Gammel-Erik skal kjøpes.

Er dette en gavepakke til de store og rike? For det første; det er ikke et problem at det tjenes penger i fiskeriene. Det gir aktivitet og investeringsvilje langs kysten. Det er imidlertid sjelden at innføring av en statlig avgift føles som en gavepakke. I sin fremstilling glemmer han dette. Staten vil ta 10 prosent når en kvote slås sammen, og sin del når strukturkvoter i en overgangsperiode på tre måneder kan forlenges. Normalt fremstiller SV slikt som «mer til fellesskapet». Men dersom de nå har snudd og mener økte skatter er gavepakker til de rike og at de derfor er for lavere skatter, så sier jeg velkommen til det.

Det er faktisk også feil at der er avkortning på 20 prosent i torskefisket når en strukturerer. Det er det for noen, men for trålergruppen er den i dag 0 prosent. I fremtiden blir denne på 10 prosent som staten skal eie og leie ut. Jeg lar det være opp til leseren å vurdere om det er en gavepakke til de rike.

Fiskere, om de har strukturert eller ikke, fortjener ikke å bli omtalt «Gammel-Erik», uansett hvor djevelsk god de er til å fiske, og de og debatten fortjener at en forholder seg til fakta.