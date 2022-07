Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

«Banker og investeringsfond kan tjene enorme summer på å spekulere i matvarepriser», skriver Hege Skarrud i Nationen.

Hege er en av de glupeste menneskene jeg har hatt gleden av å møte.

Og det er helt riktig at finansielle aktører kan tjene mye penger på matvarepriser. Helt utvilsomt. Men nøkkelordet her er KAN.

De KAN også tape mye penger - og det veldig fort - hvis de bommer.

Sånn er det egentlig med alle finansielle plasseringer.

Men det er faktisk ikke sånn at finansielle aktører driver prisene på mat ut av proposjoner. De kjøper hvis de mener at fundamentale forhold tilsier at prisene kommer til å gå opp og de selger når de tror prisene faller.

I mine mange år i internasjonal kornhandel har jeg aldri opplevd at prisene bestemmes av disse aktørene - de bestemmes av fundamentale forhold og av forventninger til fremtidig tilbud og etterspørsel.

Men jeg har likevel lyst til å belyse dette noe mer.

For bakgrunnen til at det ble etablert et marked for å selge og kjøpe jordbruksprodukter frem i tid (futures) var noe så enkelt som at før disse finansielle instrumentene ble etablert i Chicago for drøyt 160 år siden, måtte alle jordbrukere selge produktene sine når de var ferdig høstet. Og hva skjer når tilbudet blir enormt stort og etterspørselen ikke matcher dette?

Jo, prisene stuper naturligvis som en stein. Eller 4.

Derfor ble Chicago Board of Trade etablert i 1858. For å gi jordbrukerne mulighet til å selge produktene sine frem i tid - uavhengig av det tidspunktet innhøstningen skjer.

Det hele er faktisk ganske smart. Og kan på sett og vis sammenlignes med norske målpriser. Det gir jordbrukeren nemlig forutsigbarhet.

Jordbruket ellers i verden bruker altså disse markedene til å kvitte seg med risiko de ikke ønsker eller har mulighet til å sitte på selv.

Og for at det hele skal fungere må det selvsagt være noen som er villig til å ta den risikoen - til å spekulere, altså. Det kan være banker, investeringsfond og eller pensjonsfond. Eller hvem som helst som har lyst til å spekulere.

Men husk på én viktig ting oppe i det hele - det er alltid én kjøper og én selger av en futures-kontrakt og spekulantene bidrar med likviditet sånn at jordbrukerne som ønsker å kvitte seg med risiko får muligheten til dette.

Det som bekymrer meg mye mer er at hele verdenshandelen med jordbruksvarer styres av fire høyst private selskaper som står for over 90 prosent av denne handelen. Og de styrer ikke bare handelen - de har integrert seg både forover og bakover i verdikjeden og bestemmer dermed hvordan maten skal produseres og bearbeides i verden. Verken mer eller mindre.

Ikke ulikt det de tre kjøpmennene i Norge holder på med, altså.

Dette bekymrer meg mye mer enn at noen banker eller investeringsfond tjener eller taper noen millioner. Eller milliarder for den sakens skyld.

Og her er Hege Skarrud og jeg helt enige.

Tror jeg. Og håper jeg.