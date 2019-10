Et Lotteritilsyn på ville veier?

Hvis Lotteritilsyn-seniorrådgiver Liv Røthes innlegg i Nationen 23. september virkelig gir uttrykk for Lotteritilsynets offisielle holdning, er konklusjonen klar. Det er et angrep på den politiske rammen for norsk hestenæring Stortinget har vedtatt.

De overser glatt det politiske samfunnsmessige grunnlaget for monopolet som er ansvarlighet og inntekter til hestehold og hestenæring. Alle politiske vedtak fra totalisatorloven i 1928 og fram til i dag er bygget på den grunnmuren, ansvarlig spill og inntekter til norsk hestenæring. Norsk Rikstoto skal ivareta begge disse hensyn samtidig.

Den manglende forståelse av direktoratets rolle som Røthe avslører, er oppsiktsvekkende. Direktoratet skal saksbehandle, men være politisk nøytralt. Her ser vi det stikk motsatte.

Lotteritilsynet argumenterer med at Norsk Rikstoto er til for å sikre ansvarlig spill, ikke å bidra til hestenæringens inntekter, ifølge Røthe. En politisk påstand klart i strid med Stortingets vedtak. Nå må politikerne ta tilbake makten før det er for sent.

Rammebetingelsene for hestenæringen er i ferd med å ødelegge hele bransjen.

Slike utspill skaper grobunn for usikkerhet og muligheter for nedleggelse av store deler av bransjen.

I tillegg kommer Landbruksdepartementets stadige utsettelse av å få oppnevnt nytt styre i Norsk Rikstoto. Fra regjeringens side er det heller ingen reaksjoner på Stortingets flertallsmerknad i finanskomiteen angående statsavgiften. Konklusjonen må bli at svak politisk vilje til å styre setter hele hestenæringen i spill og en betydelig del av bransjens arbeidsplasser står i fare for å nedlegges, først og fremst i distriktene.