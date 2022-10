Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Om du leter godt nok, vil du et sted på veien mellom Løvebakken og regjeringskontorene i Akersgata finne et hult løfte om å redusere forskjellene mellom familiene her til lands. Noe har skjedd med Senterpartiets lovnad om å øke barnetrygden fra da de var i opposisjon på Stortinget til de fikk regjeringsmakt.

I et debattinnlegg fra 2017 var dagens barneminister, Kjersti Toppe fra Senterpartiet, overtydelig på behovet for å øke barnetrygden. «Stortinget har gjennom mange år latt være å styrke barnetrygden, et tiltak vi vet bidrar til utjevning mellom barnefamilier og andre familier. Vi må aldri akseptere en samfunnsutvikling der forskjellene mellom folk og barnefattigdommen øker», skrev hun.

Og når senterpartister over hele landet skulle sikre partiet stortingsplasser i 2021, så lovte de velgerne å «øke barnetrygden og beholde denne støtten til barnefamiliene som en universell ordning uten behovsprøving eller beskatning».

I regjeringens foreslåtte statsbudsjett legges det derimot ikke opp til en økning av den ordinære barnetrygden. Det til tross for at mange familier trenger ekstra økonomisk drahjelp nå, og at regjeringen selv skriver at en prisjustert barnetrygd ville ført til færre fattige barn.

Bare siden februar i år har kostnadene for en familie med to voksne og to tenåringer økt med 1600 kroner, og da er ikke utgifter til bolig og strøm medregnet. Det viser nye tall i SIFOs referansebudsjett. Samtidig har barnetrygden tapt seg i verdi for hvert eneste år, og i 2022 hver eneste måned, fordi den ikke har blitt justert etter prisveksten i samfunnet.

Forskerne har over tid vært ganske enige om barnetrygdens betydning for lavinntektsfamilier. Flere har pekt på betydningen av økt barnetrygd for store familier og eneforsørgere. Barnetrygden reduserer forskjeller. Når tallene for andel barn i lavinntekt ikke fortsatte å skyte i været i 2020, pekte SSB på økningen i barnetrygden som en nærliggende årsaksforklaring.

Blant vanlige folk har regjeringen også støtte til å øke barnetrygden. I en spørreundersøkelse gjennomført av Respons analyse på oppdrag for Redd Barna, svarer 59 prosent av de spurte at barn over 6 år må få den samme summen i barnetrygd som de yngste.

Sakens kjerne er at når barnet fyller 6 år, reduseres barnetrygden med rundt en tredjedel, selv om de eldste barna trenger barnetrygden vel så mye som de yngste. Derfor må regjeringen sikre at alle barn får lik barnetrygd og samtidig prisjustere den i hvert budsjett fremover, slik at støtten monner.

Senterpartiet skal nå inn i forhandlinger på Stortinget. Der møter de en forhandlingspartner i SV, som har sagt at de ikke vil støtte et budsjett som ikke reduserer fattigdommen i Norge. I samme åndedrag har de pekt på nettopp økning i barnetrygden som et tiltak. Senterpartiet kan fremdeles snu og overholde løftet sitt til velgerne og barnefamiliene som går en økonomisk krevende høst i møte.