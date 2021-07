Et liv som bonde-pappa

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Se for deg en norsk pappa. Han jobber på dagen og kan velge hva han vil gjøre på kvelden. Han kan velge å bruke den fantastiske fritiden sin sammen med barna, kose seg sammen, finne på ting. Han har fri så å si hver helg, kan kose seg med familien. Kan ta med seg kone og barn på hyttetur, telttur.

Eller han kan ta en tur på byen med kompiser og ta konsekvensene på sofaen dagen etter. Ser du han for deg? Han har kanskje FIRE uker ferie på sommeren. Han kan ta diskusjonen med fruen, hva skal vi bruke feriepengene på i år? Skal vi spare dem til uforutsette utgifter, skal vi ta en sydentur, skal vi hekte på campingvogna å kjøre etter finværet? Eller skal vi være hjemme og pusse opp i huset, og ta en uke med ungene sammen med besteforeldrene?

Kanskje hvis det blir fint vær kan vi ta med barna på stranda, så de får leke og bade? Ser du han for deg? Han kommer til vinterferien, skal han tilbringe hele den hjemme, eller ta med barna på skiferie?

Hvis du fortsatt leser? Lukk øynene. Ser du han for deg?

Tenk om dette, en gang i tiden, en bonde-pappa kunne vært i nærheten av?

Og enda har vi ikke nevnt påske, jul, høstferie og alle røde dager.

Hadde det vært et snev av rettferdighetssans innenfor Stortingets fire vegger, hadde det blitt gjort noe med. Endret rammebetingelsene, slik at en bonde-pappa kunne hatt ei normal inntekt for ett årsverk, og kunne ha leid inn hjelp til resten. Da kunne en bonde-pappa hatt ett noenlunde normalt liv, som andre pappaer.