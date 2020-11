Er Norge lenger en sjølstendig stat uten egen klimapolitisk ryggrad eller et underbruk av EU?

Den nåværende borgerlige regjeringa er så opptatt av å følge i EU-sporet at de unnlater å bruke de mulighetene vi har til å føre en fornuftig klimapolitikk. De gjør derfor lite for å påvirke ut fra de mulighetene vi har som egen nasjon uavhengig av EU.

Sjøl om vi har en EØS-avtale som gir store begrensninger i hva vi kan gjøre i klimapolitisk sammenheng, så burde regjeringa heller å gå foran i klimapolitikken i stedet for å dilte etter EU i alle sammenhenger. Eksempla er mange.

1. Klimaavtalen vi har inngått med EU som gjelder fram til 2030 ligger en utslippsreduksjon på 40 prosent til tross for at Norge sjøl går inn for en reduksjon på 50 prosent, noe som også er innmeldt til FN. Hvorfor skal vi samarbeide med EU om et mål som er lavere enn det vi sjøl mener vi kan greie å få til?

2. Vi har også gitt tilslutning til EUs kvotesystem som slett ikke har vært noen suksess hittil.

3. Vi har gitt tilslutning til EUs energipakke 3 som innebærer at norsk energipolitikk skal styres fra EU. EU-organet heter ACER og har fått tilslutning fra Stortinget. Et vedtak som NEI til EU er i strid med grunnloven. Derfor har Nei til EU sett seg nødt til å bringe saka inn for rettssystemet.

4. Direktiv på direktiv blir gjennomført uten at myndighetene letter en finger som i neste omgang kan innebære overstyring av norske myndigheter fra EU. Det siste er jernbanedirektiv 4. Hvor lenge akter norske myndigheter å opptre som husmenn overfor EU?

Seinest så vi det i regjeringas maktesløshet overfor det sterke kravet fra Moria om å ta imot flyktninger. I stedet for å vente i to måneder med begrunnelse om at det først kan skje når 8 EU-land har sluttet seg til kunne de ha gått foran med formål å bidra til å lette på forholdene. Først etter at leiren brant opp fant regjeringa det opportunt å delta!