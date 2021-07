Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Før; mer vanlig som tilleggsferie til den virkelige ferien. Nå legger vi gladelig og samvittighetsfullt under oss nye landsdeler i bil, båt, på sykkel eller til fots. Med eller uten ladebehov.

Det slo meg under turen hvor sterke følelser jeg har for landet vårt. Jo mer levende kulturlandskap med bølgene åkrer, nyslått gras, blomstrende potetfårer, beitende husdyr, stolte gardstun - jo sterkere kjentes suget i bringen.

Har du vært på tur, har du blitt beruset av det du så og sanset?

Kjente du på et snev av stolthet, kjærlighet, identitet, ydmykhet i det du kom rundt en sving der natur og levende kulturlandskap åpenbarte seg i skjønn forening. Fra nederst i dalen og videre opp i de bratte liene rett under de høye fjellene? Eller der sjø møter land, eller på de harmonisk duvende flatbygdene?

For noen av oss er det snakk om et nedarvet kjærlighetsforhold som bare blir sterkere og dypere med åra. For andre mer et avstandsforhold; det ligger der, men uten fysiske møter blekner ofte lidenskapen.

Eller kanskje noen ser på det som en overfladisk forelskelse, som lett kommer i skyggen av mer sofistikerte tilbud, men som blusser opp i ny og ne.

Et kjærlighetsforhold trenger uansett å pleies, det må legges ned hardt arbeid og det kreves gjensidig respekt. Man kan ikke ta den andre parten for gitt. Bærer det galt av sted, kommer det ofte spørsmål om hvorfor man ikke sa ifra før det var for sent.

Vi må ta valg, forplikte oss og prioritere det som er viktigst.

Det sistnevnte gjelder så absolutt dersom vi fortsatt vil ha et kulturlandskap som gir oss den x-faktorfølelsen. Som forsyner oss med bærekraftig og egenprodusert mat, som skaper verdier og arbeidsplasser i hele landet, som gir oss trygghet i framtida.

Bondeopprøret har sagt klart og tydelig ifra. De har satt ord og tall på den alvorlige situasjonen. Det er allerede for sent med megling og parterapi. Norge og norsk landbruk må velge hverandre, på ordentlig, ikke fortsette å surfe rundt på Tinder på jakt etter en enda bedre match.

Ingen kan som kjent leve kun på luft og kjærlighet, ikke engang bønder. Det har de prøvd på for lenge nå - for kjærlighet gjør blind - helt til man våkner opp dagen derpå og bankkontoen er tom.

Dagens politikk skaper stadig større avstandsforhold mellom landbruksnæringa og AS Norge. Kostnadseffektivitet, stordrift og import er ikke kjærlighetserklæringer som faller i god norsk verdifull matjord.

Det duger heller ikke med kjærlighetsbrev parfymert med roseduft, sirlig dekorert med fagre ord om rettferdig inntekt en gang i framtida. Eller med latterlig morsom Instagram-konto, og overfladiske slengkyss.

Her er det vilje, klar tale og langsiktige prioriteringer som må til for å få forholdet på rett kjøl. Ektepakten må dateres og signeres svart på kvitt!

Og er det ikke det vi til syvende og sist vil? Alle vi som lever og ferdes i dette fantastisk vakre landet vårt. At Norgesferien – og hverdagen - fortsatt skal vekke følelser som betyr noe, som gir oss ekte opplevelser, som får oss til å føle stolthet.

At vi vet hva vi har i spisskammerset, og at vi har et lager på kjøla til den dagen det ikke bare er å dra kortet og kjøpe det vi ønsker fra alle andre verdens hjørner.

Det er egentlig rart, at sjøl om vi mange ganger i løpet av dagen både tenker på og koser oss med mat, så glemmer vi å sette pris på og prioritere egen nasjonal matproduksjon, og alt det gode den fører med seg. Vi lar oss distrahere av gull, glimmer og grønnsminking. Vi ser ikke skogen for bare trær, eller matprodusenten for all overflod av det en mage eller et hjerte kan begjære.

For min del vil ignorering av den varslede krisa bety dyp kjærlighetssorg, i tillegg til stusselig biltur og garden kun som boplass.

Så, ikke slå opp da! - med norsk landbruk. Bli med å pleie forholdet! Nå!