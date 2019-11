Det finnes en kurase som heter belgisk blå, som er avlet frem for å få mest mulig kjøtt. Dette har resultert i at den har en kropp som er altfor stor og tung til at skjelettet kan bære den, og den lever dermed i smerte fra den er 2 år.

Belgisk blå er egentlig et veldig godt symbol på hele EUs landbrukspolitikk. Det handler om å produsere mest mulig, på minst mulig areal, og for minst mulig penger. Dette fører til lite miljøvennlig produksjon, og dårlig dyrevelferd.

Belgisk blå kan også brukes som et godt symbol på Norges tilknytning til EU. Vi produserer ikke belgisk blå i Norge, så vi kan sitte på vår høye hest og late som om vi gjør det rette, men vi kan ikke nekte import av belgisk blå, så vi gjør ingenting for å forhindre at den avles opp.

Når dyrene har liten plass sprer sykdommer lettere. Da blir det også nødvendig å bruke mer antibiotika. I Norge er det forbudt å bruke antibiotika på friske dyr, men i EU er det lovlig. Dette fører til et veldig høyt antibiotikaforbruk. Dette er problematisk, da vi begynner å merke antibiotikaresistens flere steder. Om vi blir resistente mot antibiotika kommer sykdommer som i dag er fullt mulig å behandle til å bli dødelige igjen. Dette er alvorlig, og ikke noe vi burde tillate.

EUs landbruk er også skadelig for miljøet. Når en ting skal dyrkes i store kvanta og fraktes til hele resten av kontinentet blir utslippene fra transport skyhøye. Når man i tillegg skal regne med at dyrene ofte får det billigste mulige foret, ofte soya fraktet fra Brasil, og dyrket på områder der man har hogget ned regnskog, ser det utrolig negativt ut.

Norsk landbruk er ikke konkurransedyktig. Norsk landbruk har fokus på god dyrevelferd, miljøvennlig produksjon og høy kvalitet. Dette er så mye mer verdifullt enn profitt. Om vi blir medlem av EU betyr det døden for norsk landbruk slik vi kjenner det.

Vi må se på om vi ønsker et landbruk med fokus på bonden, dyrene og miljøet, eller om vi vil ta del i EUs profittbaserte landbruk.