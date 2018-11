Et godt og seriøst arbeidsliv

Alle som kjenner meg og Norsk Industri, vet at vi – sammen med Fellesforbundet – arbeider for å sikre et godt, seriøst og anstendig arbeidsliv i Norge. Vi jobber selvsagt også for at vårt land skal ha en eksportindustri som er internasjonalt konkurransedyktig.

Mot denne bakgrunn blir det bare trist at kommentator Eva Nordlund prøver å demonisere min støtte til EØS-avtalen, en avtale som har tjent Norge og eksportindustrien godt i alle år.

Titusenvis av arbeidsplasser er trygge som følge av at lille Norge har et hjemmemarked på 500 millioner mennesker, der våre produkter og våre tjenester har like vilkår og muligheter som alle andre land i EU/EØS-området.

Eva Nordlund er åpenbart uenig med min påstand om at det er enkeltpersoner i fagbevegelsen som fyrer opp EØS-motstanden. Når jeg gjør det, er det basert på følgende: Det vedtaket som Tariffnennda til slutt endte på i reise, kost og losji-saken, er for det første i tråd med den underliggende tariffavtalen som fikk solid støtte i uravstemningen i Fellesforbundet i vår.

Dernest er det faktisk også slik at vedtaket er helt i tråd med den posisjonen som Euro-LO står for i samme sak.

En våken journalist ville selvsagt ha visst dette og forholdt seg til det, kanskje sågar meddelt det til sine lesere. Men det unnlater Eva Nordlund å gjøre.

Jeg er tilfreds med at oppslutningen om EØS-avtalen nå er rekordhøy. Jeg forstår godt at det er slik. Brexit og Trump er ikke de ønskeligste av alternativer til en sterk, god og viktig avtale som EØS.