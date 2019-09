Lokale valg dreier seg om lokale forhold, men disse er ofte også globale. Det er lett å se med klimaendringene og landbruket, med ekstremvær, tørke og flom, men globaliseringen påvirker også andre deler av distriktene, som utflytting av hjørnesteinsbedrifter for å utnytte lavere lønn og miljøstandarder og sosiale og kulturelle forhold som hva folk lokalt ser og hører på.

Uttrykket «glokal» er brukt for å beskrive hvordan det globale og lokale inngår i hverandre. Valget den 9. september er et glokalt politisk valg for å fremme bærekraftige liv i distriktene.

Hva vi legger i ordet «bærekraft» er ofte svært upresist i offentlig debatt. Brundtland-kommisjonen knyttet i sin tid «bærekraftig utvikling» opp til tre mål: økonomisk vekst, fattigdomsbekjempelse og miljøansvar. Den fikk kritikk for å fremheve det første, for det kan undergrave de to andre.

FN understreker nå at bærekraftsmålene, som i dag er utvidet til 17, må sees i sammenheng. Målene kan grupperes i fire former for bærekraft: økologisk, sosial, kulturell og økonomisk. Om en utvikling er økonomisk bærekraftig globalt, men undergraver den økologiske bærekraften lokalt, kan den ikke sies å være bærekraftig per se. Vi trenger, med andre ord, å belyse helheten i en bred og glokal sammenheng.

Initiativet «Bærekraftige liv i Bø» er et tverrpolitisk, frivillig og glokalt initiativ for en bærekraftig framtid i en distriktskommune. Initiativet er del av en global bevegelse, kalt «Transition Town», der innbyggere i lokalsamfunn verden over går sammen om å være forandringen de søker der de bor, drevet av gleden over å gjøre noe sammen.

Initiativet fremmer et mangfold av bærekraftige liv med enklere midler som kan øke livskvaliteten, være sosialt og flerkulturelt inkluderende og samtidig redusere det økologiske fotavtrykket. Eksempler på aktiviteter er byttemarked, reparasjonskafé, gratis sykkelmekkedag, solcellenettverk, kompostering, hagebruk, inspirasjonsforedrag, kurs i nøysom budsjettering, bærekraftig diett, fortellervandringer, m.m.

Selv om mange aktiviteter er småskala, åpner det for at alle monner drar og at sammen er det lettere å utgjøre en forskjell. Det er mye handlekraft og samhold i distriktene, og vi trenger flere slike glokale initiativ.

For å lykkes fullt og helt, derimot, trengs større skala basert på et samarbeid med aktører i frivillig, privat, offentlig og kompetanse sektorene, samt politisk handlekraft på alle nivåer, fra det lokale til det globale.

Som velgere bør vi stille partiene noen kritiske spørsmål:

1) Hvordan fremmes økonomisk bærekraftige løsninger i landbruk, øvrig næringsliv, husholdninger og offentlig virksomhet?

2) Hvordan fremmes sosial bærekraft i form av møteplasser for samarbeid og nettverk på tvers av forskjeller?

3) Hvordan fremmes kulturell bærekraftig i form av lokal kunnskap, ferdigheter og tradisjoner for tilhørighet koblet med en åpenhet for hva innflyttere og innvandrere bringer med seg av ideer og ressurser?

4) Hvordan fremme økologisk bærekraft som sikrer naturmangfold, reduserer forsøpling og fremmer naturvennlig energiutvikling og landbruk?

Vi må samtidig ha et blikk på hva partiene gjør for å synliggjør bredden i bærekraften og den glokale sammenheng, og hvordan de motiverer lokalbefolkningen til å bidra på hver sin måte.

Glokale valg tas jo overalt – i butikkene, på arbeidsplassen, hjemme og på fritiden, men kanskje det viktigste valget nå er ved valgurnene. Det handler om distriktenes framtid. Alle som står på partiliste har tatt sitt valg og jeg håper de vil bidra til at distriktene tar sin del av ansvaret for en glokal og bred bærekraftig utvikling.

Nå må vi som velgere ta vårt valg. Jeg håper ungdommene også stormer til her. Ha et godt glokalt valg!