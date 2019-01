Et enkelt forslag for å lage flere barn

For litt siden gikk jeg ut og poengterte det åpenbare; at sentraliseringen av befolkningen reduserer størrelsen på barnekull. Mange har hatt mye moro i denne debatten, som jo ble dratt i gang av statsministerens nyttårstale.

Men problemstillingen er viktig, og Distrikts-Norge, med et stort overskudd av meget rimelige familieboliger, burde være det naturlige satsingsområde for en opprustning av familiepolitikken.

Penger er ikke alt, og man skal selvfølgelig ikke presse jenter til å få flere barn enn de ønsker seg. Men hva er galt med å gi småbarnsmødre noen milliarder kroner, uten at det stilles noe som helst krav?

Barnetrygden har for stor lekkasje til utlandet til at den er treffsikker. Derfor har jeg foreslått at barnemødre får noen hundre tusen hver seg i bidrag til sin pensjons fripolise. Tross alt, det eneste vi vet er at det er langt vanskelige for mødre med store barneflokker å oppnå en god pensjon, enn det er for kvinner uten barn.

Annonse

Så her er mitt enkle forslag – hvis myndighetene faktisk ønsker seg flere barn her til lands: Gi småbarnsmødre en halv million i pensjonskapital som de kan sette til side i en eller annen fripolise for pensjonssparing. Pengene kan overføres skattefritt.

Her er flere positive virkninger:

1. Ja, flere barn blir det. Økt lønnsomhet gir økt produksjon. Alltid uansett.

2. Inntektsfordeling bedres. Tenk på innvandrerkvinner, en av Norges fattigste grupper. Hva det vil bety!

3. En bedre distriktspolitikk. Relativt flere barn fødes per kvinne i distriktene.

De som frykter at dette kan skape inflasjonspress, kan blidgjøres hvis vi pålegger at pengene må plasseres utenlands, og kun tas i bruk til pensjonsformål, en eller annen gang i andre halvdel av dette århundre.