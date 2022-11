Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Per Olav Tyldum tar i Nationen et berettiget oppgjør med Frp og Høyres holdning til nasjonalt eierskap av våre naturrerssuser med henvisning til salget av Meraker Brug. Samtidig avfeier Marit Arnstad overfor samme avis alternativ energikommisjons strømkrav til EU som urealistiske.

"Norsk vann, skog og jord på utenlandske hender er uproblematisk for Høyre og Frp, og det er Sp grunnleggende uenig i", skriver Tyldum. "Dagens regjering aksepterer ikke salg av Norge", legger stortingsrepresentanten fra Sp til. "Med Sp i regjering blir det mer, ikke mindre nasjonal kontroll. Frps naive markedstenkning er stikk motsatt av vår tankegang."

Denne tradisjonelt verdikonservative Høyre-velger inntil markedsliberalistene overtok partiet, lot - mye på denne bakgrunn - Oslo Sp få en sjanse for vel et år siden, og også fordi Trygve Slagsvold Vedum kjørte kampen mot nedlegging av Ullevål sykehus helt på topp under valgkampen. Det gikk helt galt. Det første Vedum gjorde ved Hurdalsjøen var å beinfly fra løftet.

Og etter ett år i regjering er partiet fullstendig avkledd. Hva gjenstår av Senterpartiets “bysatsing" og forsøk på å bre seg ut? Ingenting. Vedum har i tillegg ofret mye av partiets kjerneverdier på Jonas Gahr Støres alter. Ikke minst i strømprissaken og i spørsmålet om å ta tilbake nasjonal kontroll og politiske styring med fossekrafta, som Arnstad målbærer så eklatant. Urealistisk, sier den parlamentariske lederen.

Bondepartiets navneendring i 1959 kommer i samme klasse som navneendringen i Statoil. Kun spillfekteri. Det eneste som stadig står igjen, er landbrukssubsidiene. For Sp er og blir et bondeparti. Som illustreres av meningsmålingene, idet partiet er tilbake til sitt normale nivå på gallupene.

“Fair enough”. Høyre og Ap er også interessepartier. Det er jo de fleste partier. Men det er første og siste gang man lar seg lure av stangesokningen.