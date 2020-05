ESA, EØS og koronastøtte

ESA er EFTAS overvåkningsorgan og har til formål blant annet å kontrollere at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein overholder EØS-reglene om blant annet generelt forbud mot konkurransevridende statsstøtte til næringsliv og bedrifter i EØS-landene. De har kontor i Brussel med 70 ansatte som kan overprøve norske myndigheters støtte til næringslivet.

Det er med andre ord et overnasjonalt organ der Norge gjennom EØS-avtalen har avgitt bestemmelsesrett over viktige økonomiske disposisjoner.

Et ferskt eksempel på denne suverenitetsavståelsen, er regjeringens støttepakke til norske bedrifter i forbindelse med koronapandemien. Før pengene kunne deles ut, måtte regjeringen spørre ESA om lov. Regjeringa fikk heldigvis ja, men støtten ble cirka en uke forsinket.

Det er ydmykende å be et EØS-basert organ om lov til å dele ut penger til nødhjelp. Det er derfor på høy tid at Norge sier opp EØS-avtalen, som fremstår mer og mer som en husmannskontrakt.