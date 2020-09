Ernas englekor eller ei - feil at krisepakken ikke treffer

Det er feil å si at krisepakkene ikke treffer. Det er feil å si at de ikke hjelper landbruket, store og små. Vi deler imidlertid bekymringen for spesialiserte produsenter som har satset på Hotell- og restaurantmarkedet. Randi Ledaal Gjertsen i Bondens marked er redd for at småskalaprodusentene skal gå over ende, og mener de ikke treffes av krisestøtten, og at det ikke blir noen produsenter på bondens marked neste år. Den frykten deler vi ikke.

Les innlegget til Randi Ledaal Gjertsen:

Omsetningen av norsk mat har økt under krisen. De fleste norske bønder opplever større etterspørsel. Det samme gjør norsk næringsmiddelindustri. Det er dermed ikke noen akutt fare for norsk landbrukssektor. Tvert i mot, kommer den mest sannsynlig ut av dette året med høyere etterspørsel og produksjon. Mye av årsaken er mindre grensehandel. Derfor mener vi dette aktualiserer å se på norske avgifter som driver grensehandel. Når en drar for å handle i stort, handler en alt, ikke bare sprit, tobakk og godteri.

Samtidig har konsekvensene for hotell- og restaurantmarkedet hatt betydning, spesielt for en del produsenter. Når en sier at krisestøtten ikke treffer, beror det på en svært snever definisjon av å treffe. Flere av de største støttemottakerne for kompensasjonsordningen er nettopp kundene i dette markedet. Ingen produsent kan leve uten kunder. Når eksempelvis Hemsedal café får 1,8 millioner i kompensasjon, føles det selvsagt lite, og kanskje perifert for produsenten. Men samtidig er det med å sikre at lokalmatprodusenter i området har en kunde i vinter. Når hotellene får støtte, sikrer det kundene i dette markedet gjennom hotellets restauranter.

Men det er langt fra slik at det i alle tilfeller er direkte sammenheng mellom de små kvalitetsprodusenter og restaurant og hotell. For oss som bruker REKO-ringen og bondens marked aktivt, ser vi at produsentene er på plass, de selger og vi kjøper. Kanskje er det minst like viktig for produsentene av landbruksprodukter at disse klarer seg. Kombinasjonen av bestilling på nett, forhåndsbetaling (i mange tilfeller) og avhenting gir lav smitterisiko, og høy margin for produsentene gjennom å kutte mellomledd. Vi har snakket med produsenter som 3-4-dobler sin oppnådde pris på denne måten.

Mange har også omstilt, med suksess. Osteprodusenten på Tysnes som startet pizzabakeri har hatt en travlere sommere enn noen gang. De hadde så mye å gjøre at de ikke hadde tid til å møte noen av oss i «englekoret» forleden.

Samtidig er det viktig å si at kompensasjonsordningen har vært gjeldende for landbruket også. Årsaken til at det er lite tilskudd her, er at det er lite omsetningsfall. Noen har fått utfordringer fordi de har hatt stor svikt i en del av virksomheten, men ikke i en annen. Det er imidlertid slik at alle er behandlet likt - omsetningssvikt har gitt kompensasjon. Så vil selvsagt virksomheter med stor omsetningssvikt få mer enn de med lite omsetningssvikt. Men det er nå en gang også meningen med ordningen. Ordningen har sikret arbeidsplasser og marked for produsentene.

Det er mange bransjer, enkeltbedrifter og enkeltpersoner som opplever uro over utfordringer fremover. Vi ønsker å følge utviklingen tett og være klar for å ta i bruk de virkemidlene som trengs for å sikre at vi kommer ut av krisen.

Høyres landbruksnettverk: Guro Angell Gimse (Trøndelag), Margunn Ebbesen(Nordland), Torill Eidsheim (Vestland), Frida Melvær (Vestland), Ingunn Foss (Agder), Margret Hagerup (Rogaland), Elin Rodum Agdestein (Trøndelag), Bente Stein Mathisen (Viken), Marianne Synnes Emblemsvåg (Møre- og Romsdal), Anne Kristine Linnestad (Viken), Liv Kari Eskeland (Vestland), Solveig Sundbø Abrahamsen (Vestfold og Telemark) , Kristin Ørmen Johnsen (Viken) , Ingjerd Schou (Viken), Aase Simonsen (Rogaland), Lene Westgaard-Halle (Vestfold og Telemark) og Marianne Haukland (Troms og Finmark)