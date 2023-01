Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Etter et år i opposisjon kan vi med tydelighet slå fast at den linjen ligger fast. Erna Solberg er utrettelig i sin kamp for å hindre grep som har til hensikt å gjøre livet bedre i ulike lokalsamfunn rundt om i landet

Tidlig i januar annonserte regjeringen at ni nye lokalsamfunn skal få politi med fast tilhørighet hos seg. Dette som et svar på at en rekke kommuner har sendt regjeringen innspill om at avstanden til politiet har blitt for lang.

Les også: Raudt og Frp ber regjeringa hindre sentralisering

Sp- og Ap-regjeringen er opptatt av at folk uansett bosted, skal være trygge på at deres sikkerhet blir ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi. I tillegg til å ansette mer politi, opprettes det derfor også flere tjenestesteder.

Mens fungerende politimester i Oslo politidistrikt til VG uttalte at et nytt tjenestested på Mortensrud i Oslo er en forsterkning vi er glade for, beskrev Høyre dette som sløsing med penger, og omtalte disse tjenestestedene som «kontorer».

Det var nok ikke et nytt kontor de feiret i Engerdal da nyheten ble offentlig, men heller økt nærvær og trygghet. Høyre glemte ellers å nevne at de i sitt alternative budsjett kutter stort både i «kontor» og politifolk.

Høyre reagerte på samme måte da regjeringen foreslo å opprette et eget tilskudd som skulle gjøre det lettere for kommunene å opprettholde nærskolen som er svært viktig i mange lokalsamfunn.

Til Stavanger Aftenblad uttalte Høyre at dette var å belønne kommuner som ikke hadde tatt tøffe debatter om nedlegging og sammenslåing av skoler. Når målet er færre skoler, er det naturlig at Høyre er imot grep som skal bidra til det motsatte. Regjeringens forslag om å gjøre 65 ferjestrekninger langs hele kysten gratis hadde heller ikke blitt en realitet hvis Erna Solberg fikk bestemme.

Annonse

Les også: Den skal tidlig krøkes som god pendler skal bli

Også fjorårets jordbruksoppgjør ble for mye for Høyre. Høyres landbrukspolitiske talsperson sin kommentar til Nettavisen etter at regjeringen hadde lagt fram sitt tilbud var at dette var «fryktelig mye penger til bøndene». Penger som ifølge Høyre ville møte lite forståelse hos folk.

For regjeringen derimot handlet dette om å skape en trygg matberedskap i en tid der det er full krig i Europas matfat. I stedet for å stille opp for norsk landbruk og hjelpe en næring som var i ferd med å få store problemer på grunn av galopperende kostnader, var Høyres svar å i større grad avgiftsbelegge samme næringen i sitt alternative budsjett. Nye avgifter på norsk kjøtt og melk bidrar verken til beredskapen eller næringsutviklingen i landet vårt.

Avgiftsøkninger var ikke bare Høyres svar til landbruket. Erna Solbergs tidligere stabssjef Julie Brodtkorb, som nå er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, gikk ut og kritiserte sin tidligere sjef når Høyres svar på rekordhøye drivstoffpriser var rekordhøye drivstoffavgifter.

Mens regjeringen fikk gjennomslag for å redusere drivstoffavgiftene med 2,2 mrd kroner, mente Høyre i sitt alternative budsjett at tiden var inne for en kraftig økning. Spesielt ville en slik økning rammet bygg- og anleggsbransjen som er en av Norges største fastlandsnæringer.

Les også: Politiske tiltak i nord er viktigere enn noen gang

Noe av det mest unike med Norge er at det bor folk i hele landet, at det finnes attraktive og gode lokalsamfunn overalt; på tettsteder, i småbyer, i bygder eller i storbyer. Lokalsamfunn som alle er forskjellige med sine særtrekk, men som til sammen skaper et Norge vi alle er så glade i. Det er ingen selvfølge at det er slik, og det er ingen selvfølge at det skal fortsette å være slik.

Erna Solbergs politiske virke demonstrerer at dette mangfoldet er en kvalitet ved det norske samfunn Høyre ikke jobber for å ta vare på. Derfor motiverer det meg hver dag å jobbe mot sentralisering, og for å bygge gode tjenester i hele landet vårt. Høyre viste at de med makten hadde sentralisering som svar. Senterpartiet tror på hele Norge.