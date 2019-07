Erna Solberg stormar fram med byråkratstyret sitt

Såg at kommunereforma og reforma med færre fylke har ført (som venta) til ein god vekst av byråkratiet. På partimålingane stormar dei blå, mildt sagt ikkje framover, der går det bakover.

Det tyder på at eit fleirtal ynskjer å halde fram med eit demokratisk folkestyre, enn å bli styrt av einspora byråkratar busett i dei store byane, eller enda verre styrt frå byråkrat hovudstaden, Brussel.

Men nå har vel statsministeren alt gjeve frå seg styringa av straumprisane til EU. Snart er det val og da er det greitt, for ikkje å seia pliktige til å seia ifrå om dei vil ha folkestyre eller bli styrt av byråkratar.

Dette gjeld nok mest høgresida, men leiinga i Ap er for det meste EU-lakeiar, så det er interessant å sjå om lokale størrelsar har ei anna haldning. Slik det er nå, arbeider Erna Solberg for eit embetsmannsstyre her i landet, i staden for eit demokratisk folkestyre.