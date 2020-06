Erik var ein samfunnsengasjert mann som hadde meiningar om mangt, og han grunngav desse på gode måtar. Han var respektfull overfor andre sine meiningar, og var ein god representant for Senterpartiet i mange år. Som tillitsvald i Senterpartiet hadde han mange verv i partiet, heilt sidan han meldte seg inn i 1968.

I 1969 vart han med i Senterungdomen i Rauma. Året etter vart han med i fylkesleddet i ungdomspartiet. I 1972 vart han fylkesleiar i Senterungdomen i Møre og Romsdal, og ved stortingsvalet i 1973 vart han valt som vararepresentant. To år seinare vart han valt som fast representant til fylkestinget i Møre og Romsdal og han vart medlem av næringsutvalet. Seinare vart det mange ulike verv som representant anten for fylkestinget eller kommunestyret, mellom anna som representant i styret for Symra barnehjem, Nesbakken daghjem og skole, fylket si friluftsnemnd, overformynderiet og Distriktsprogramrådet for NRK i Møre og Romsdal.

I 1983 vart han valt inn i kommunestyret i Rauma, og så vart det attval i 1987 og då vart han også leiar i helse og sosialstyret, og han kom inn i formannskapet samtidig. Han vart valt til leiar i arbeidsgruppa som fekk i oppdrag å førebu HVPU-reforma i 1988. I 1995 vart han valt som leiar av Rauma overformynderi. I 1999 vart han sjuk, og dermed vart det ikkje meir politisk arbeid for han etter det, diverre.

Eg har vore engasjert i politisk arbeid for eit anna politisk parti sidan slutten av 1980-talet og eg har lært mykje om politikk av Erik. Dette å la andre få snakke ut, møte andre sine meiningar med respekt og så leggje fram sitt eige syn, var noko vår gode nabo praktiserte. Der er vi mange politikarar i dag som har mykje å lære av ei slik tilnærming til både våre eigne partifeller og til våre partifeller i andre parti.

Erik hadde ein lun humor og eit godt humør. Oss borna i nabolaget hadde han eit fint forhold til. Han såg oss og prata med oss på ein engasjerande måte. Det var trygt å ha vaksenpersonar i nabogarden som brydde seg om ein. Å lese aviser og halde seg allsidig oppdatert om det som skjedde lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, var viktig. Musikk og mållag, og det gode språket, var også emne som var i interessefelta hans.

- Alt har si tid, sa presten i gravferda. Eg fekk sjå gravferda digitalt via skjermoverføring, på grunn av restriksjonane som har vore denne våren med omsyn til kor mange som har kunna møtast i slike høve. Det var fint å vere saman med dei pårørande på gravferdsdagen - sjølv om eg sat heime i stova. Eg takkar for godt naboskap i gjennom 18 år, og for vennskap i endå fleire år! Tankane mine går til kona Berit Mette og borna Ole Gaute og Åse Marit med familie, og elles alle som stod Erik nær. Kvil i fred, gode nabo!