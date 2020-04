Er vi kjøtthuer? Eller klarer vi en opplyst debatt om hvilken mat vi skal produsere?

Jeg har tråkka borti noe merkelig. Jeg har skrevet et leserinnlegg i landbruksavisa Nationen. Jeg skrev at alle i Norge nå forstår hvor viktig landbruket er – et hurra for den norske bonden. Men jeg sa også at Norge ikke bør fortsette med et kosthold og en matproduksjon som er basert på at 90 prosent av jordbruksarealet vårt brukes til å produsere dyrefôr.

Da ble det bråk gitt. I Nationens kommentarfelt på Facebook måtte Nationen be kommentarene holde seg unna personhets, og i næringens Facebook-grupper får innlegget mitt mye «pepper» - for å si det forsiktig. Alle – inkludert KrFs landbrukspolitiske talsmann Steinar Reiten og kjøttindustriens Rebekka Helen Kristiansen forsøker å filleriste meg tilbake til jordbrukets felles halleluja: «Husdyrproduksjon er bærebjelken i norsk landbruk.» Basta. Prøv deg ikke med noe annet.

Men det gjør jeg. Jeg mener at både korona og klimakrisen viser at det er avgjørende viktig for det norske folk at vi øker sjølforsyningen i Norge. Landbrukets egne forskningsinstitusjoner har dokumentert at vi kan dyrke matvekster på mer enn halvparten av de 10 millioner dekar jord vi har i Norge. Vi får ti ganger så mye mat fra samme areal når vi dyrker matvekster vi sjøl kan spise, enn når vi dyrker fôr som dyr kan spise, før vi spiser dyra.

Det er ingen tvil om at vi får bedre helse og økt sjølforsyning med å spise mer korn og grønnsaker og mindre kjøtt. Jeg sier ikke at vi skal slutte å spise kjøtt, men vi har godt av å spise mindre kjøtt. Melkeproduksjonen er effektiv og klimavennlig så den bør vi ikke redusere så mye, men den norske kua må fôres på gras og beite og ikke på 50 prosent korn inkludert soya fra Brasil.

Vi må lage en samlet plan for omstilling av jordbruket, og den planen må gå hånd i hånd med en omstilling av kostholdet. Å vri kostholdet vårt over til Helsedirektoratets råd er en god start. En omstilling av jordbruket uten en tilsvarende endring av kostholdet er en tredobbelt dårlig løsning: Matimporten vil gå opp, norsk jordbruk reduseres og folkehelsen bedres ikke.

Men dette vil altså ikke jordbruket. En rasjonell forklaring er at bøndene kan frykte at noen av de nye fjøsene skal miste sin verdi. Den frykten kan jeg forstå. Særlig fordi bøndene har fulgt regjeringenes krav og landbrukspolitikk. Men, da bør bøndene si det og ikke tviholde på at det eneste som kan dyrkes i Norge er dyrefôr. For det er ikke sant.

Vi må ha politiske grep for å utnytte ressursene i Norge på en bedre måte. Det har skjedd en vekst i grasproduksjonen i de viktigste kornområdene. Det er ikke bra. Dersom vi øker kornprisene vil det lønne seg å produsere mer av det. Samtidig må kraftfôr bli dyrere, slik at det lønner seg mer å fôre med gras. Vi må ha ordninger som belønner beite, og belønningsordninger på for eksempel melk produsert med kraftfôrandel på under 10 prosent. Det vil føre til økt selvforsyning, for det legger opp til landbruk på lokale ressurser.

I tillegg til å styrke lønnsomheten må vi ha mer markedsregulering. I dag har samvirker som Tine og Nortura henteplikt, lignende systemer for grønnsaker er ikke til stede og tollvernet utnyttes for dårlig slik at norskproduserte grønnsaker taper i konkurranse. Her må det politiske grep til.

En omstilling av jordbruket er en nødvendig investering, og kostnadene må samfunnet bære – ikke den enkelte bonde. Dette er en diskusjon vi må klare å ta på en skikkelig måte. Enten er vi kjøtthuer eller så klarer vi en opplyst debatt om hva og hvordan vi skal produsere mat. Jeg håper på det sistnevnte.