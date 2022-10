Er VG et talerør for laksenæringen?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Tydeligvis er ikke tiden helt forbi for slike parallelle leseropplevelser. Nationen sin lesning av VG som et mikrofonstativ for oppdrettsnæringen, er til å bli forundret over.

Under tittelen «perfekt plassert i VG», tar lederartikkelen den 9. oktober for seg det man mener er en dekning fullstendig uten kritiske spørsmål. Det tegnes et bilde av et ensidig kildetilfang, der advokater og andre rådgivere får støtte opp under næringens perspektiv, uavbrutt av spørsmål som «Er det rimelig at aktørene skal bruke vår felles natur- i dette tilfellet havet- gratis for sin næringsvirksomhet?»

Les også: Perfekt plassert i VG

Dette gratis, som det refereres til, er at næringen betaler alle de skatter og avgifter som de fleste bedrifter i Norge forholder seg til, i tillegg til en produksjonsavgift på all fisk man produserer, og et auksjonsbetinget vederlag på all vekst, som i sin tur er strengt regulert av staten. Med andre ord må det etter sigende obligatoriske kritiske spørsmålet, sies å være av særs polemisk karakter.

Den refererte saken i VG, handler om hvordan den foreslåtte innretningen av grunnrente, vil slå inn for et lite, familieeid selskap, stikk i strid med intensjonene regjeringen har uttalt.

Annonse

Det kan for oss synes tilforlatelig at VG har valgt å henvende seg til ulike typer ekspertise på de berørte fagområdene i sin dekning av dette. Alle som følger VG sin dekning av norsk lakseproduksjon, vet at det aldri har manglet på meningsmotstandere og krasse utfall mot næringen, hverken i spaltene eller på lederplass.

Saken i VG bør tvert imot sees som et sjeldent tilfelle av en faglig motivert dekning av næringens regulatoriske utfordringer. At en av landets viktigste medier for matproduksjon, mener at riksavisen ikke burde gjøre plass til en slik saklig vinkling, er både overraskende og splittende. Skulle Nationen aldri kunne skrive saker om norske bønder sine utilsiktede utforinger med reguleringer, uten å samtidig spørre om det er bruk for et subsidiert norsk landbruk?

De fleste vil mene at dette er å sette fundamentalt ulike spørsmål, som må kunne diskuteres parallelt og uten sammenblanding. At Nationen finner støtte for sin linje i den svært jordbruks- og distrikts-kritiske avisen Dagens Næringsliv, gjør ikke standpunktet mindre forvirrende. En felles front mellom disse to avisene, skulle vel tilsi at det ikke akkurat er en motorvei som ligger vidåpen for laksenæringens synspunkter, slik det her blir tegnet et bilde av.

«Vi i media må gjøre enda mer for å se makten i kortene», heter det i lederens konklusjon. Men Nationen bør også tillate seg å se seg selv i speilet, der som man ønsker å leve opp til slagordet sitt «distriktenes næringsavis».

De fleste vil oppfatte regjeringen som en maktfaktor i landet vårt, og det må vel i så måte være viktig å undersøke om uttalte hensyn fra øverste hold blir ivaretatt i den faktiske politikken, selv når det gjelder er en lønnsom og usubsidiert næring som havbruk? For selv våre kritikere kan vel ta feil innimellom?