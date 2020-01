Er ulvejakt på en kritisk truet art konfliktdempende?

«Hvert år siden 2016 har antallet ynglinger av ulv i Norge ligget over det bestandsmålet som Stortinget har fastsatt», skriver Daling. Det er for så vidt riktig, men på hvilket faglig grunnlag har bestandsmålet blitt satt? Kan advokat Daling svare på dette?

Mener advokat Daling at våre forpliktelser i Bernkonvensjonen appendiks 2 skal settes til side for beitenæringens utmarksbeite?

Kan advokat Daling si at ulvejakt på en kritisk truet art er konfliktdempende?

Er «forvaltningen» med på å skape tillit og respekt for befolkningen? Hvilken befolkning? Elgjegerne? Beitebrukerne? Er det «distriktspolitiske hensyn»? Er ikke Norge en hel nasjon? Skal vi ha lokal forvaltning, lokalt styresett, lokal bestemmelse, lokal råderett over alt som staten Norge råder over?

Hvem er egentlig rovviltnemndene, og hvilken fagmessig bakgrunn har de som sitter i dem? Hvilken faglig kompetanse har rovviltnemndene for å si at jakt på en kritisk truet art etter artsdatabankens premisser er greit?

Daling skriver: «Felling av rovdyr forutsetter at tre vilkår er oppfylt. For det første må ikke jakten true bestandens overlevelse.».

Allerede på første punkt er det i strid med naturmangfoldloven. Den er kritisk truet i Norge.

Daling skriver at «Stortinget har lagt til grunn …», men hva har Stortinget egentlig lagt til grunn? Det er det mange som lurer på. På hvilket faglig grunnlag har Stortinget lagt til grunn på tvers av de forpliktelsene Norge har til vern av rovdyr?

Hvordan kom de frem til at 3 flokker (4–6) er en livskraftig bestand? Hvis vi omgjør det i en menneskelig verden skal altså 3 (4–6) familier i en firemannsbolig føre genene videre i århundrer?

Daling skriver videre at jussen ikke er til hinder for ulvejakt. Igjen vil jeg referere til naturmangfoldloven paragraf 5 samt Bernkonvensjonen i fortalen om naturarv:

«Bestemmelsen knesetter minstekrav til nødvendige tiltak for å bevare bestanden av vill flora og fauna.»

Det er snart på tide å sette fauna på dagsorden. Ikke bare en bisetning fra politikere som ikke vet opp eller ned på biologisk mangfold utenom stemmesanking på et storting.