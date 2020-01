Professor Håvard Teigens nye bok Distriktspolitikkens Historie bør, som lederen i Nationen mandag skriver, være ‘pensum for politikere som vil holde velferdsstaten i hevd’.

Men nye tider krever nye former for distriktspolitikk.

Det var et stort engasjement for å ta hele Norge i bruk i de første år etter krigen. Dette engasjement må vi bygge videre på, men uten nødvendigvis å bygge for mange nye veier, bruer, fjøs og kommunehus. Nedleggelsen av Norturas anlegg på Otta ville for eksempel neppe vært mulig uten at veinettet hadde blitt forbedret.

Over tid har Norge endret seg. Vi er blitt et aldrende og modent tjenesteytende samfunn, hvor de som hangler kan livnære seg på trygd. Ikke noe luksusliv har de, men de har til det daglige brød.

70 prosent av befolkningsveksten i Norge er i bygder og byer rundt Oslofjorden. Her er det press. Boligpriser stiger, veiene fylles med saktegående bilkøer og forurensing plager barn og voksne. Vi har sluttet å ta hele Norge i bruk.

Over 200 kommuner opplever befolkningsnedgang i år. Barnekullene skrumper og antall fødte faller.

Borgerlønn er et virkemiddel som Norge ikke har tatt i bruk, men som kan være velegnet i fremtiden. En fremtid hvor det å holde folk aktive, det å ta hele landet i bruk, og det å holde fødselstall oppe, blir sett på som viktige mål. En videreføring av gårsdagens distriktspolitikk, bare i en ny form. Ikke støtte til bøndene denne gang, men til de som bor i distriktene.

Noen vil si at de senere års lavrentepolitikk har vært en form for borgerlønn, all den tid eiendomsverdier og børsverdier er blitt drevet til himmels av lave renter.

Derfor er det på tide å gi arbeidsfolk målrettet hjelp. Stakkarene som sitter fast med lån i forbrukslånsbanker har bedre bruk for arbeidsfrie inntekter enn de rike.

Borgerlønn kan innføres i flere former. Den ene formen utelukker ikke andre.

Borgerlønn på 100 000 kroner skattefritt i året til alle nordmenn i privat sektor i fraflyttingskommuner blir 50–60 milliarder kroner, til den drøye halve millionen som jobber i privat sektor.

Beløpet høres høyt ut, men 50 milliarder kroner i året utgjør bare snaue 2,0 prosent av BNP. Noe får da også staten tilbake. Moms og ringvirkninger av at folk i distriktene bruker pengene de har fått i Norge, tilsier at 20–25 prosent av midlene kommer tilbake til staten i form av skatter og avgifter.

Pengene kan også gis som pensjonstilskudd, gitt at folk i privat sektor ofte har vesentlig dårligere pensjonsordninger enn offentlig ansatte. Da uteblir de fleste inflatoriske effekter økonomien.

En borgerlønnsordning bør trolig kun være for de som er i arbeid. En skal ikke se bort ifra at en del som i dag er på ulike trygdeordninger kunne tenke seg å komme tilbake til arbeidsmarkedet hvis de fikk 100 000 kroner per år i borgerlønn, pluss hva de nå enn måtte klare å tjene i lønn.

Borgerlønnen kan også betinges av at du oppfører seg skikkelig. Ikke driver med kriminell virksomhet osv.

I sum har borgerlønn for folk i fraflyttingskommuner mange mulige positive egenskaper på distriktene, inntektsfordelingen, gir ikke ruinerende kostnader for det offentlige, og gir også folk større frihet enn i dag.

En fin videreføring av de beste sider ved fordums tiders distriktspolitikk.