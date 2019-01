Er regjeringsplattformen troverdig på landbruk?

Etter å ha lest gjennom den nye regjeringplattformens tanker om landbruk så blir man med noen forbehold, nødt til å innrømme at man hadde forventet det verre. På flere områder har Erna og hennes mannskap stjålet tilbake klærne som Jan P. Syse i sin tid beskyldte AP for å ha stjålet mens Høyre badet.

Forskjellen er at Erna i tillegg ser ut til å ha rappet med seg store deler av garderoben til Senterpartiet.

Et annet moment er at Frp aldri rakk å bli den "landbruksdødaren" som mange hadde trodd. Det kom nok av at de i posisjon ikke lenger kunne basere sin politikk på floskler og lettvinte påstander, men ble nødt til å ta inn over seg både kompleksiteten og viktigheten av norsk landbruk.

Hva er så forbeholdene? Yrkesforbudet i pelsdyrnæringen og dyrkingsforbud av myr er det all grunn til å sette store spørsmålstegn ved.

Erfaringsmessig så er det også veeeldig lang avstand mellom slike intensjons-innstillinger og den praktiske gjennomføring. Innføring av dyrepoliti kan gi store konskvenser hvis det ikke blir gjort noe med den frynsete medfarten som bondens rettssikkerhet og rettsvern har gjennomgått de senere år.

Hvis politikerne virkelig ønsker å ta vare på bonden og bedre bondens rammevilkår, så må de lære seg forskjellen på bonden og "bondens" organisasjoner. For her har det i de senere årene desverre blitt stadig større avstand.

Bønder husker valgløfter. Erna kan ikke bare fortsette å prate om byråkratiet i landbruket og at hun skal å slippe bonden fri. Hun må gjøre noe. Og det er ikke så enkelt som det høres ut. Mange politiske ben har tidligere snublet i nettopp denne disiplinen. Både Venstres Sponheim med sitt "enklere Norge", Arbeiderpartiet med sitt "modernisering av offentlig sektor" og FRPs krigserklæring mot byråkratiet har hatt det til felles at byråkratiet vokste istedet for å minke mens tiltakene vart.

Det ville nettopp derfor vært en solid fjær i hatten til Erna, og en stjerne i margen fra landbruket som kan komme godt med i valgkampen om hun hadde innfridd valgløfter og levert resultater på dette område. Et godt tips er å få sannert det forhatte, tids og kostnadskrevende dobbetbyråkratiet til KSL. Det legger beslag på mye av bondens arbeidstid. Virksomhetsområde er dessuten allerede er fullt opp ivaretatt av eksisterende lovgivning. For det tredje ser vi nå eksempler på at systemet på ledelsesnivå bryter med intensjon og formål noe som leder til at både produsent og konsument føler seg ført bak lyset.