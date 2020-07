Er Norge et drittland?

Jeg føler meg nesten som en forbryter som lister seg rundt og prøver å finne seg et sted der det går an å gjøre noe ulovlig. Tørkepapiret blir i beste fall skjult under en stein, i verste fall tatt av vinden og senere gjenkjent som «pynt» på busker og trær langs landeveien.

Er det så forbanna vanskelig å få organiserte toaletter og søppelsystem for veifarende i Norge?

Det er koronatid og ferietid som gjør at mange av oss skal bruke sommeren i hjemlige trakter. Det er en sjelden fin mulighet til å utforske vårt naturskjønne land, gjerne i egen bil. Akkurat slik vi ferierte da vi hadde ungene små – med fire stykker av dem i baksetet. Mil etter mil fra nord til sør og hjem igjen.

Det ble mange stopp, for det var vanskelig å samkjøre toalettbesøkene. Men å finne et anstendig sted å gjøre fra seg var nesten umulig. Vår herre skal vite at vi prøvde. Vi finkjemmet rasteplasser, campingplasser, hotell eller bekjente der vi kunne stelle ungene, men det var ikke lett å finne dem så tett at de gjorde nytten.

Så bleieungene ble stelt på bilpanseret, de større ungene sprang rundt i buskene og skulle ordne sakene på egen hånd med vekslende hell, mens vi foreldre hadde såpass kontroll at vi kunne planlegge drittarbeidet – i alle fall til en viss grad.

Jeg har ikke tall på alle gangene vi kjørte langt over fartsgrensene for å komme til et sted der man kunne gjøre sitt fornødne slik at vi slapp å bli utstillingsdukker langs veikanten. Verst var situasjonen i de lange tunnelene i Nordland. Vel, jeg lar den historien ligge.

Jeg er fra Finnmark, og ønsker virkelig at folk vil feriere hos oss lengst nord. Men jeg må komme med en aldri så liten advarsel; Her er det størst avstander og lengst mellom toalettene.

Vi har vidder der du er omringet av horisonter som er så vakre og spektakulære at du må snappe etter pusten. Helt til du skjønner at i dette landskapet kan ræva di vises på 3 kilometers avstand – fra alle retninger. Skulle det være kuling i området, og du i forfjamselsen setter deg feil vei i forhold til vindretninga, kan det få skitne konsekvenser. Og der er verken toalettpapir, håndvask eller antibac, for butikken du sist så var 19 mil unna.

Men bevares, vi har også lune viker og skoger der du både kan nyte naturen og landskapet i fred og ro uten å se et annet menneske på dagevis. Men der er det også mygg og knott, – blodsugen og hissig etter en lang vinter. Jeg unner ingen å ligge på natta med tusen kløende stikk i baken og en ynkelig bønn til høyere makter om å sende ned en stålbørste fra Biltema.

15 år etter våre strabasiøse Norgesferier har koronaen gjort at tredobbelt så mange nordmenn enn vanlig er ventet å feriere i eget land. I tillegg er det solgt rekordmange bobiler og campingvogner som skal fylle veiene i sommer.

Men lite har skjedd når det gjelder tilrettelegging av toaletter, rasteplasser, tømmestasjoner for bobiler og andre veifarende. Og det er glissent med nattåpne bensinstasjoner når man ferdes utenfor allfarvei.

Konsekvensene kan bli større enn at noen føler sjenanse ved å gjøre fra seg i veigrøfta. Det er ikke alle forunt å ha vett til å rydde opp etter seg ved å ta med toalettpapir, tamponger, våtservietter og bleier når de kjører videre. Etter søpla langs veiene å bedømme er det faktisk veldig få.

Og hva skal bobiler og campingvogner gjøre når det er for få tømmestasjoner? Bruke fjæra eller skogen som avfallsplass? Vi sier at vi ønsker flere turister til våre småsteder og byer; Reiselivsnæringen er lønnsom og viktig. Men vi gjør altfor lite for å tilrettelegg for dem som besøker oss og altfor lite for å verne naturen for søppel og avfall.

Jeg vet ikke hvem som har ansvaret for å tilrettelegge for søppelhåndtering og toalettilbud for veifarende i Norge. Det er mulig at problemet er under utredning i departementene på 4. året, for alt jeg vet. Men noe må gjøres raskt. Hvis myndighetene ikke klarer det, må private aktører ta over.

For egen del har jeg faktisk regnet på det: Hvis jeg setter opp toaletter, en vask med varmt og kaldt vann, samt en søppelkonteiner og avfallstanker for bobiler langs en øde strekning kunne jeg blitt rik. Med litt investeringsstøtte fra herr stat kunne denne næringsveien bli både renslig og attraktiv for reisende, og vårt omdømme som rent og naturskjønt ville vært blitt sant igjen.

Norge er et fantastisk land å feriere i, både for oss nordmenn og for turister fra andre land. Men hvis forsøplingen og sporene etter toalettbesøk langs veikanten får fortsette, mister vi vår attraktivitet. For hvem vil vel besøke et drittland?