Er mjølkebøndene feilinformert?

I den siste tida har det vært mye oppmerksomhet om at mjølkeproduksjonen må reduseres med om lag åtte prosent på grunn av at eksporten av Jarlsberg-ost produsert på norsk mjølk må avvikles. Denne reduksjonen av mjølkeproduksjonen kommer tydeligvis som en ubehagelig overraskelse på mange mjølkeprodusenter.

Hvorfor har ikke Tine og Norges Bondelag informert den vanlige mjølkeprodusent om at det ikke bare var fare for at denne osteeksporten måtte avvikles, men overveiende sannsynlig at den måtte ta slutt? Det har vært klare signaler i mange år på at dette ville skje.

Ledelsen i Tine og Bondelaget må ha visst dette, eller de burde i alle fall ha visst det. Men i stedet har de framstilt jarlsbergosteksporten som en lønnsom suksesshistorie.

Mange bønder har gjennom de siste 15 åra investert i nye moderne fjøs, og nye fjøs koster ofte 5 til 10 millioner kroner. Skal en bygge nytt fjøs til mjølkekyr, er det viktig at en veit hvordan mjølkemarkedet utvikler seg framover. Men hvorfor er ikke informasjonen om at jarlsbergosteksporten sannsynligvis måtte avvikles meddelt den vanlige mjølkeprodusent for mange år siden?