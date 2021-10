Er maten billigere i Sverige enn Norge, egentlig?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Likevel er det mange som fortsatt mener at maten er billigere andre steder i Europa.

«Det er bare å dra til Sverige», sier de og mener å ha dekning for påstanden sin.

Vel – la oss dra til Sverige, da!

I Sverige er prisen på mat 26 prosent lavere enn i Norge (kilde: Eurostat). Samtidig vet vi at lønnsnivået er 31 prosent lavere i Sverige enn i Norge (samme kilde).

Er maten da billigere i Sverige enn i Norge? Egentlig? For en nordmann er den selvsagt billigere i Sverige, men ikke for en svenske. I Danmark er prisen på mat 20 prosent lavere enn i Norge – og lønnen 27 prosent lavere. Og nei – det er ikke sånn at vi betaler mer skatt i Norge. Vi betaler minst skatt i Norden og har omtrent samme skattenivå som Tyskland og Hellas!

Så må noen fortsatt tro på et slags billig-nirvana her på jord – med sjukt lave priser og ditto høy lønn, men dette stedet eksisterer ikke. Det kan ikke eksistere. Det sier seg selv.

Tar vi hensyn til lønnsnivået er det bare Irland og Nederland som er på samme lave nivå når det gjelder priser på mat som Norge.

Og det har lite for seg å skylde på at det ikke er alle som har en gjennomsnittlig lønn i Norge - for det er det ikke i de andre landene heller. Jeg lover!

Så nå kan vi kanskje legge den død?

Grafikken nedenfor viser matpriser (blå søyler) og lønnsnivå (røde søyler) - sammenlignet med Norge. Kilde: Eurostat

I Europa totalt sett er matprisene 40 prosent lavere enn i Norge og lønnsnivået 66 prosent lavere. Maten er betydelig dyrere i EU, altså - for de som bor der!

Og det er nettopp det som teller. Det faktum at vi nordmenn synes maten er «billig» i Europa skyldes bare at den blir det når vi eksporterer vår enorme kjøpekraft. Jeg har selv bodd i Tyskland i mange år. Tyskerne synes maten er dyr for å si det sånn.

Grafikken viser også at det er store prisforskjeller på mat mellom de ulike europeiske landene. Til tross for at de har felles jordbrukspolitikk og ingen handelsbarrierer. Ingen toll og fri flyt av varer, tjenester og kapital.

Hvordan kan dette skje? Kjøpekraften bestemmer prisene! Den bestemmer også til en viss grad kostnadene, så klart. Men dette henger selvsagt sammen med kjøpekraften. Kostnadene blir også høye når kjøpekraften er det. Det finnes ingen land i verden med lave kostnader og høy kjøpekraft!